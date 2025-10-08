Unphu y Abraza firman convenio para ejecutar el programa "Prácticas de Empleo Inclusivo"

Rosanna Santana Martínez, fundadora de Abraza, y Patricia Matos, vicerrectora académica de la UNPHU mientras suscriben el acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la consultora Abraza, experta en responsabilidad social, firmaron un convenio para poner en ejecución el programa "Prácticas de empleo Inclusivo", una iniciativa que permitirá capacitar y abrir espacios laborales a personas adultas con discapacidad y neurodiversidad.

Este programa, que se lleva a cabo los martes y jueves en la UNPHU, responde a la necesidad de continuar superando las barreras en la inclusión laboral en República Dominicana, para personas mayores de 18 años.

Mediante esta iniciativa se busca desarrollar habilidades laborales mediante prácticas vivenciales sobre oficios y tareas que respondan a la producción o elaboración de insumos necesarios que requiera el sector empresarial tales como, servicios y creación de materiales de fácil manejo que resulta adecuado.

En este proceso, la Unphu apoyará el programa de "Prácticas de empleo Inclusivo", facilitando espacios para la capacitación y posteriormente éstos se utilizarán para la inserción laboral de los participantes, mientras que Abraza desarrollará prácticas inclusivas para las carreras de Educación y Psicología.

Adicional a estas acciones y como parte del acuerdo entre la universidad y Abraza se llevará a cabo una investigación para medir el impacto emocional de la inclusión laboral en las personas con discapacidad.

Durante el proceso también se trabajará con entidades que referirán a sus candidatos para participar en el programa "Prácticas de Empleo Inclusivo", entre ellas Fundación Loata, Asociación Dominicana Síndrome de Down (Adosid), Manos Unidas por el Autismo, Nido para Ángeles, Best Buddies, Futurum Educandi, entre otras.

Entres los aliados que apoyarán el programa se encuentran: la Fundación Buenas Nuevas, la Fundación Quiéreme Como Soy, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, el Proyecto Samy, el Centro de intervención Crecer y dar Frutos; y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

Sobre Abraza

Abraza es una institución con más de 10 años de experiencia en responsabilidad social. Dentro de sus prioridades siempre ha estado la inclusión de personas con discapacidad y neurodiversidad, tanto desde la perspectiva empresarial como de las asociaciones sin fines de lucro (ASFL), apoyando en la gestión de alianzas estratégicas, así como en la preparación para la inclusión laboral a nivel corporativo.

