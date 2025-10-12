¿Qué dice el proyecto de reforma laboral sobre el trabajo los domingos?

El proyecto de reforma al Código de Trabajo introduce un cambio en la regulación del descanso semanal, que es permitir que el domingo sea tratado como un día laboral ordinario, siempre que el trabajador haya acordado tomar su descanso en otro día.

El vigente Código de Trabajo en su artículo 163 establece: "Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de treinta y seis horas. Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. A falta de convención expresa, se inicia a partir del sábado a mediodía".

Esta disposición indica que el trabajador debe tener al menos 36 horas seguidas de descanso a la semana, normalmente desde el sábado al mediodía hasta el lunes en la mañana, salvo que acuerde otra cosa con el empleador.

Mientras que el proyecto de reforma propone para el artículo 163:

"Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de por lo menos treinta y seis horas. Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. A falta de convención expresa, se inicia a partir del sábado a mediodía. Si el descanso semanal del trabajador se disfruta en otro día de la semana, el trabajador percibirá su salario ordinario por trabajar los domingos".

¿Qué cambios hay? Agrega la frase "por lo menos", lo que deja la puerta abierta a la posibilidad de que el descanso pueda ser mayor a 36 horas, siempre que las partes así lo acuerdan.

También indica que, si el trabajador descansa otro día, por ejemplo, jueves en lugar de domingo, y trabaja el domingo, entonces debe recibir su salario ordinario por ese trabajo dominical.

Esto implica que el proyecto busca regular el trabajo los domingos, dejando claro que laborar ese día no involucra un pago extra, siempre que el descanso semanal se tome en otro día.

Sobre el cambio

La presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña, explicó que la razón del cambio es la flexibilización laboral. El día domingo es considerado como de descanso, pero que en el país muchas personas como comerciantes, personal médico y demás sí trabajan.

En una entrevista en el programa "El Despertador", Peña indicó que se estableció que, si el día de descanso de un trabajador no es el domingo, este día se considerará como un día laboral normal. Esto fue acordado de forma tripartita entre empresarios, trabajadores y gobierno.

"Eso se acordó de manera tripartita en la mesa. Fíjense que poco a poco nosotros lo que hicimos fue ir revisando el código para irlo adaptando a esas modalidades nuevas de trabajo", añadió.

Discusión en el Senado

El proyecto de reforma al Código de Trabajo (Ley 16-92) actualmente se encuentra sobre la mesa en el Senado, con el fin de continuar analizando futuras enmiendas a la iniciativa, la cual ya fue aprobada en primera lectura.