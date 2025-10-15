Copardom alerta que jóvenes entre 20 y 39 años son los más afectados por riesgos laborales

La presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, habla sobre los riesgos laborales. ( FUENTE EXTERNA )

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) clausuró este miércoles su XXIII Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, que marcó la pausa para una nueva era de gestión, donde la innovación, el bienestar y la resiliencia se consolidan como ejes empresariales.

El seminario comenzó el pasado martes, en el hotel Jaragua, bajo el lema "¡Seguridad, Salud y Bienestar!".

De acuerdo a una nota de prensa, durante el evento, la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, citó cifras que revelan que la siniestralidad masculina representa cerca del 70 % de los casos, mientras los trabajadores jóvenes entre 20 y 39 años continúan siendo los más afectados.

Estos datos, según Peña Izquierdo, subrayan la urgencia de adoptar un liderazgo con "legitimidad moral" que priorice la protección de su gente.

De la predicción a la resiliencia

La presidenta Copardom enfatizó la necesidad de utilizar la inteligencia artificial y el análisis de datos para anticipar y prevenir riesgos, convirtiendo la prevención en una estrategia inteligente.

A lo largo de los dos días del congreso, el documento de prensa, señala que expertos nacionales e internacionales cubrieron un espectro de la seguridad moderna, se exploró el uso de la Inteligencia Artificial y el Metaverso Preventivo con Tecnología 4.0, destacándose la digitalización como un deber.

Temas como la comunicación asertiva, la salud física y mental, y el impacto de la cultura que cuida en el clima laboral centraron el debate sobre el bienestar, concepto que Peña Izquierdo calificó como una "estrategia de productividad y sostenibilidad".

Refirió que el tema de la resiliencia organizacional fue clave, con ponencias enfocadas en la gestión de emergencias y la preparación para lo inesperado.

El liderazgo es la clave

Los panelistas coincidieron con la visión de Copardom de que la cultura de seguridad comienza en quienes guían a los equipos. Un líder comprometido no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que edifica organizaciones más resilientes, productivas y sostenibles.

La agenda del miércoles cerró con reflexiones sobre las estrategias para un reintegro laboral exitoso y la inspiración de "La aventura del cambio", reforzando el mensaje de que la transformación de la seguridad es un viaje continuo y compartido.

El evento, que contó con el respaldo del Ministerio de Trabajo, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), reafirmó el compromiso de la Copardom y el empresariado dominicano de mirar hacia el futuro, garantizando que cada día en que un trabajador regrese a su hogar sano y salvo sea una victoria colectiva que fortalezca al país.