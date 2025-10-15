×
Aranceles
Aranceles

Tras la imposición del 10 % de aranceles ¿Qué hizo la República Dominicana?

El país activó una mesa interinstitucional para debatir el impacto del 10 % de aranceles

Tras la imposición del 10 % de aranceles ¿Qué hizo la República Dominicana?
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, dijo que Estados Unidos estableció aranceles recíprocos del 10 % sobre las importaciones.

Durante los últimos meses, distintas decisiones en materia arancelaria han redefinido el mapa del comercio global. Estados Unidos, principal socio de República Dominicana, emitió las Órdenes Ejecutivas 14257 y 14308, estableciendo aranceles recíprocos del 10 % general sobre las importaciones y hasta 50 % en algunos casos, además de un 25 % para automóviles y autopartes.

En ese contexto, a República Dominicana le fue impuesta la menor tasa posible —un 10 % ad valorem—, "muestra de la confianza que genera nuestro marco institucional y nuestra política comercial transparente".

Proceso realizado

Ante ese escenario, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, dijo que el Gobierno dominicano actuó con decisión. Activamos una mesa interinstitucional junto al Ministerio de Hacienda, el Mirex, Agricultura, Indocal, DGII, DGA, Digemaps y el sector privado, con el propósito de garantizar que la economía mantenga su estabilidad y dinamismo.

Dijo que el 22 de abril de este año, una delegación encabezada por los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y este servidor se reunió en Washington con el embajador Jamieson Greer para presentar nuestra posición.

Posteriormente, el 6 de mayo remitieron una propuesta formal a los Estados Unidos, y el 18 de junio una versión revisada, iniciando un proceso de trabajo conjunto con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).

"Esa confianza se sustenta en una relación sólida y duradera, construida sobre el respeto mutuo, la cooperación y los valores que compartimos: la democracia, la transparencia, la seguridad regional y el desarrollo sostenible", indicó Ito.

Precisó que hoy, la balanza comercial entre ambos países muestra un superávit a favor de esa nación que superó los 5,000 millones de dólares en 2024, acumulando más de 42,000 millones en la última década.

  • Esa cifra no es solo un dato económico: es la expresión de una relación madura, donde ambos países se benefician del comercio y del crecimiento mutuo.

Demuestra que la República Dominicana no es un competidor que resta, sino un aliado que suma; un socio que contribuye a la estabilidad de la región y que fortalece la confianza en los marcos de cooperación bilateral.

Graduado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Cursó un Máster en Comercio Internacional en el Centro Europeo de Postgrado. Tiene varios diplomados en economía, aduanas, sector eléctrico, impuestos y periodismo de investigación.