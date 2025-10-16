Frente al presidente Abinader: sector agropecuario pide permisos para trabajadores extranjeros

El primer vicepresidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), Eduardo Vásquez, explicó que esa documentación permitiría a la mano de obra extranjera tener garantizados sus derechos fundamentales. ( ARCHIVO. )

El sector agropecuario dominicano pidió este jueves al presidente de la República, Luis Abinader, la emisión "lo más pronto posible" de permisos de trabajo temporal para ciudadanos extranjeros que laboran en el campo.

El primer vicepresidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), Eduardo Vásquez, explicó que esa documentación permitiría a la mano de obra extranjera tener garantizados sus derechos fundamentales a la libre circulación, la salud y la seguridad social.

Vásquez aclaró que el sector no plantea un plan de regularización para los braceros extranjeros.

"Al igual que en países más desarrollados que el nuestro, la tendencia es un aumento de la migración del campo a las ciudades. Por lo cual, cada día es más difícil encontrar personas dispuestas y capaces de hacer el imprescindible trabajo del campo. En nuestro país este fenómeno se viene observando desde hace más de 30 años", señaló.

Medalla al mérito

Durante la trigésima cuarta entrega (XXXIV) de la Medalla de Honor al Mérito, el ejecutivo lamentó que a los productores nacionales se les haya señalado, sin fundamento, de preferir mano de obra extranjera para pagar salarios más bajos o evitar el costo de la seguridad social.

"Deseamos aclarar que esta afirmación es incorrecta. Los salarios en el sector agropecuario se pagan conforme a las resoluciones del Comité Nacional de Salarios, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. Tampoco es cierto que se busque evitar la seguridad social, cuando somos nosotros quienes hemos estado solicitando a las autoridades la posibilidad de registrar a los trabajadores extranjeros", expresó.

La actual gestión de Gobierno ejecuta una política migratoria de deportaciones que, solo en el cuatrimestre enero-abril de este año, generó la expulsión del territorio dominicano de 119,003 haitianos indocumentados, según datos de la Dirección General de Migración.

La ADHA propuso al jefe de Estado sostener una reunión posterior al evento para discutir posibles mecanismos y soluciones que garanticen la sostenibilidad y prosperidad del campo dominicano.