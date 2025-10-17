Empresariado considera "cosmética" la reforma laboral aprobada por el Senado

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, reconoció que el proyecto contiene algunos avances, pero advirtió que, en su estado actual, la reforma resulta incompleta ( DIARIO LIBRE/ JOAQUÍN CARABALLO )

Representantes del sector empresarial calificaron como "cosmética" e insuficiente la reforma al Código de Trabajo aprobada en segunda lectura por el Senado de la República, al considerar que el proyecto no incorpora los cambios estructurales necesarios para impulsar el empleo formal y la competitividad del país.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, reconoció que el proyecto contiene algunos avances, pero advirtió que, en su estado actual, la reforma resulta incompleta.

"Si hay que clasificar esta reforma, es una reforma que se ha quedado coja. Ha sido una reforma cosmética en algunos aspectos", declaró.

Dargam lamentó que propuestas clave del sector empresarial, especialmente en lo relativo al régimen de cesantía, no fueran tomadas en cuenta por el Senado.

"Nosotros no fijamos una sola posición, sino que planteamos múltiples opciones, y no fueron acogidas", afirmó.

En ese sentido, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que, en la revisión de la pieza, se muestre mayor apertura y visión de futuro.

"Es un código de un país que ha cambiado, que está mirando a competir con el resto del mundo y que necesita ser competitivo", subrayó.

Exclusión de diez propuestas

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, también expresó su decepción ante la exclusión de más de diez propuestas fundamentales presentadas por su organización.

"Lamentamos que ninguna de nuestras propuestas, que eran fundamentales para impulsar el empleo formal en el país, haya sido acogida", indicó.

Peña Izquierdo destacó que, si bien hubo avances en materia de procedimientos y simplificación de procesos, los aspectos sustantivos del régimen laboral siguen sin ser abordados.

"La informalidad en nuestra economía ronda el 54 o 55 por ciento en la última década. Los cambios que proponemos buscan incentivar el empleo formal y reducir esa cifra de manera efectiva", agregó.

Tanto el Conep como Copardom aseguraron que seguirán participando en el proceso legislativo y reiteraron su disposición al diálogo tripartito. No obstante, advirtieron que perder esta oportunidad de una reforma verdaderamente transformadora sería un retroceso para el país.

La pieza pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el empresariado espera que sus planteamientos sean debidamente considerados.