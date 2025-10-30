Reforma laboral reaviva el debate sobre la cesantía; sindicatos mantienen su rechazo a cambios

Centrales sindicales no están dispuesto a ceder. ( ARCHIVO DL )

El estudio del proyecto de reforma al Código de Trabajo en la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados reactivó el miércoles el debate sobre el futuro de la cesantía laboral, uno de los puntos más sensibles dentro de la discusión.

La propuesta de la diputada Carmen Ligia Barceló, que plantea establecer un tope máximo de seis meses de salario para el pago de cesantía, provocó reacciones encontradas entre el sector sindical, empresarial y las autoridades laborales.

El proyecto de Barceló se estudia junto a otros tres, entre ellos el aprobado por el Senado, y ha generado nuevas tensiones en un proceso que lleva más de cuatro años de discusiones.

Sindicatos: "No cederemos en la defensa de la cesantía"

El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, calificó como innecesario e "irresponsable" reabrir el debate sobre la cesantía cuando el Senado ya aprobó su mantenimiento.

"Los que están promoviendo que la cesantía se cambie o se modifique son un grupo de vendedores de ilusiones", expresó con tono enérgico.

"Nosotros no vamos a ceder y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para mantener la cesantía", apuntó el dirigente sindical.

Del Río insistió en que el sistema actual no representa un obstáculo para el crecimiento económico, y recordó que la cesantía "solo se paga cuando el empleador despide sin causa justificada".

"El país ha crecido, los empresarios han ganado millones, y la cesantía no ha impedido ese desarrollo. No hay por qué tocarla", sostuvo.

El dirigente sindical reiteró que, si los diputados aprueban modificaciones, el proyecto tendría que regresar al Senado, lo que solo retrasaría la aprobación del nuevo Código de Trabajo.

"Es seguir dándole vueltas a algo que ya debió resolverse a favor del trabajador", advirtió.

Gobierno llama a cerrar el proceso

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, reconoció el derecho de los legisladores a presentar propuestas, pero consideró que el debate ya está agotado.

"Este es un proyecto que se ha discutido durante más de cuatro años, con la participación de todos los sectores. Ya fue aprobado por el Senado y contiene aspectos muy importantes y convenientes para el sector empresarial", expresó.

Olivares resaltó que la reforma fortalece la seguridad jurídica laboral y empresarial, y moderniza un código que data de 1992.

"Estamos en el siglo XXI; el mercado laboral cambió. República Dominicana necesita colocarse en esta nueva etapa del mundo del trabajo", apuntó el ministro, quien adelantó que espera la aprobación definitiva "en la próxima semana".

Empresarios respaldan debate técnico y equilibrado

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) valoró positivamente la disposición de la diputada Barceló de mantener abierto el debate sobre la reforma, considerándola "un ejercicio democrático que fortalece la pluralidad y la construcción colectiva de soluciones".

Su presidenta, Laura Peña Izquierdo, defendió el derecho de los legisladores a presentar propuestas y llamó a un diálogo técnico, respetuoso y sin dogmas, que busque equilibrio entre los derechos laborales y la sostenibilidad empresarial.

"Coincidimos en que toda propuesta debe ser analizada con responsabilidad y apertura, procurando proteger los derechos laborales sin comprometer la viabilidad de las empresas y el futuro del país", señaló.

Peña Izquierdo lamentó las críticas hacia la legisladora Barceló, recordando que los congresistas actúan conforme a su independencia constitucional.

Además, reiteró que el sector empresarial promueve una revisión integral de la cesantía, proponiendo alternativas como establecer un tope, calcularla con base en el salario promedio o implementar un seguro de desempleo, medidas que —según explicó— podrían beneficiar tanto a empleadores como a trabajadores en el largo plazo.

Además, el sector industrial, representando por la AIRD, informó que respalda la iniciativa de la diputada Carmen ligia Barceló de promover un espacio de discusión técnica y análisis legislativo en torno al tema laboral en la Cámara de Diputados.

"Reafirmamos nuestro respeto por la diversidad de criterios, como también reiteramos nuestro compromiso con el proceso de construcción de consenso y en la búsqueda de soluciones a desafíos estructurales que, como la informalidad, inciden directamente en la competitividad y sostenibilidad de nuestra economía", destaca a través de un comunidad.

Aseguró que esta es una oportunidad clave para actualizar el marco legal laboral, en función de las transformaciones del mercado de trabajo y la realidad de nuestra economía, procurando un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la viabilidad del ecosistema empresarial.

Perspectiva general

El nuevo episodio en la discusión de la reforma laboral deja al descubierto las diferencias entre trabajadores, empresarios y autoridades, pese a coincidir en la necesidad de actualizar un código que tiene más de tres décadas.

Mientras los sindicatos exigen mantener intactos los derechos adquiridos, el empresariado aboga por una revisión "realista" que tome en cuenta la competitividad y sostenibilidad de las empresas.

El debate legislativo continuará en los próximos días en la Cámara de Diputados, donde los congresistas deberán decidir si mantienen el texto aprobado por el Senado o incorporan las nuevas propuestas surgidas en torno al controvertido tema de la cesantía.