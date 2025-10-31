Gobierno relanza "RD-Trabaja" y presenta más de 7,000 vacantes

Parte de los aspirantes que acudieron a la jornada de empleos que se desarrolló en Unicaribe. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó ayer el relanzamiento del programa "RD-Trabaja", junto con la jornada nacional de empleo: "Tu empleo está aquí", en la que 66 empresas pusieron a disposición 7,012 vacantes formales para personas de todo el país.

Abinader subrayó la importancia de iniciativas como la instalación del hotel Moon Palace, que en su fase de preoperación contratará a 3,500 empleados.

"Moon Palace es una empresa mexicana de inversión extranjera, y por eso el Gobierno está tan activo en fomentar la inversión, no solo porque trae nuevas divisas al país, sino porque genera empleos para los dominicanos, cada vez de mejor calidad", expresó.

Asimismo, anunció que este fin de semana inaugurará dos nuevas naves industriales en la zona franca de San Juan de la Maguana, como parte del compromiso gubernamental de promover el empleo en todas las regiones.

"Esa es la función del Gobierno: crear las condiciones, tanto para la inversión nacional como para la extranjera, de modo que se generen oportunidades laborales", afirmó.

"La economía está avanzando y por eso se crean nuevos empleos en las empresas nacionales" Luis Abinader Presidente de la República Dominicana “

De su lado, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, calificó la jornada como "un día de esperanza, compromiso y acción", y destacó que el programa simboliza la continuidad de una política de Estado orientada a colocar el trabajo digno y formal en el centro del desarrollo nacional.

El presidente Luis Abinader en la feria de empleos. Jóvenes entregan sus documentos durante la jornada nacional de empleo.

Precisó que el país tiene una tasa de desempleo cercana al 5 %, una de las más bajas de la región. "Pero no nos conformamos. Con la jornada que iniciamos hoy (ayer), y con el impulso de RD-Trabaja, seguiremos reduciendo ese porcentaje, y al mismo tiempo, aumentaremos la formalidad laboral, hasta alcanzar la meta del 50 % de empleos formales", aseguró.

Destacó que el trabajo no es solo un medio de subsistencia. "El trabajo es dignidad, es independencia, es libertad. Y cuando un Gobierno se compromete a crear empleos formales, lo que realmente está haciendo es construir ciudadanía, justicia social y bienestar".

El Conep

Sobre el tema, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, indicó que el empleo formal es el mejor instrumento para combatir la pobreza, fortalecer la movilidad social y consolidar el desarrollo.

"Cada empresa que participa hoy (ayer) está contribuyendo no solo a crear plazas de trabajo, sino también a construir oportunidades, estabilidad y esperanza", señaló Marranzini.

Dijo que las empresas dominicanas han demostrado resiliencia y compromiso: apostando por la inversión, la capacitación y la innovación, incluso en tiempos de desafíos globales.

El titular del Conep resaltó que hay algo que tienen muy claro y es que el empleo no se genera por decreto; se genera con confianza, productividad y colaboración.

Jornada laboral

Tanto Abinader como Olivares informaron que esta jornada laboral es la primera de muchas que realizarán en las distintas regiones de la República Dominicana.