Obispos respaldan la indexación salarial; reduciría impuestos a 720,000 trabajadores

La indexación consiste en ajustar anualmente, por inflación, los tramos salariales que deben pagar con el impuesto sobre la renta (ISR). ( FUENTE EXTERNA )

Varios obispos de la Iglesia católica expresaron su respaldo al reclamo de que se detenga la práctica de congelar la indexación salarial en el presupuesto nacional, con el fin de que los sueldos se actualicen conforme a la inflación y los salarios más bajos —por debajo de los 52,000 pesos mensuales—queden exentos del impuesto sobre la renta, una posición que ha sido defendida en el Congreso por senadores como Omar Fernández.

Por separado, los obispos Faustino Burgos Brisman, de la diócesis de Baní; Manuel Ruíz, de la diócesis Stella Maris; y el sacerdote Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), expresaron su apoyo a la medida, que beneficiaría a unos 720,000 trabajadores dominicanos.

Todos los salarios que superen los 34,685 pesos deben pagar el impuesto sobre la renta, una medida que ha permanecido invariable en el presupuesto realizado cada año desde el 2017, pese a que el Código Tributario establece el ajuste salarial tomando en cuenta la inflación.

Aumento de la canasta básica

Monseñor Faustino Burgos expresó que periódicamente debe revisarse, desde el Estado, el impacto de la canasta básica familiar en la economía de cada hogar, ya que el ingreso de una persona debe cubrir sus necesidades esenciales.

"Creo que cada cierto tiempo –sino anual, bianual, trianual o cada cuatro años–, los estamentos gubernamentales y privados deben revisar cómo sube la canasta para que el pago al empleado sea un pago que pueda cubrir sus necesidades", explicó.

"¿Cuánto debe ganar una persona?" –se preguntó el cura–. "Tiene que ganar el sueldo que le permita a él cubrir sus necesidades".

En tanto, el recién ordenado obispo, monseñor Manuel Ruiz, entiende que la indexación a los impuestos sería una medida de ganancia "por partida doble".

"Todo lo que vaya en beneficio de la clase trabajadora, de la gente que con su sudor mantiene su familia, siempre estaremos tratando de apoyarlo, por supuesto que hay que pensarlo bien, buscarle la vuelta, porque en estas cosas solo es ganar-ganar",

El rector de la Pucmm, reverendo Secilio Espinal, asegura que la Iglesia dispone de respaldo a toda medida que garantice a los trabajadores vivir en paz y obtener su sustento de forma digna.

"Siempre que la propuesta del senador vaya en bien del pueblo dominicano, de la familia, para que pueda vivir dignamente, para que pueda vivir en paz y tener el sustento, todo lo que sume valor a la dignidad humana, pues la iglesia está en esa tesitura".

Apoyan a que haya diálogo

El diálogo es una salida que plantean los prelados para encontrar solución al tema, y que están dispuestos a transitar los obispos Faustino Burgos y Manuel Ruíz.

Afirmaron que es un compromiso de la Iglesia estar dispuesta "a tender puentes".

"Nosotros tenemos que tender puentes de diálogo. El papa Francisco, en la (encíclica) Fratelli Tutti nos habla a todos de cómo debemos tender puentes y derribar muros, para que nos ayuden a todos a buscar la mejor vía, el mejor camino para nuestros males", expresó monseñor Burgos Brisman.

Mientras que Monseñor Manuel Ruiz garantizo que la diócesis está dispuesta en la mediación de un diálogo que conduzca a la conversación en ese sentido.

Establecido en la ley La indexación del impuesto sobre los ingresos es un mandato del código tributario, que establece en su artículo 327 el ajuste anual, conforme a la inflación registrada en el último año fiscal. Omar Fernández, senador por la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, ha defendido que se apliquen las indexaciones pendientes desde 2017 para aumentar el valor real de los ingresos de los asalariados, una propuesta que ha estado presente en el Congreso Nacional durante la presente administración de Gobierno en el contexto de una posible reforma fiscal. En el 2023, el diputado por el partido Opción Democrática (OD), José Horacio Rodríguez, presentó esta misma propuesta al hemiciclo.