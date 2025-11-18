Ignacio Paliza sobre la indexación salarial: es una propuesta que beneficia a la clase media

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, calificó como interesante la propuesta de indexación salarial, aunque indicó que es una medida que beneficiaría más a la clase media de la República Dominicana.

Paliza, aunque reconoció las ventajas que tendría la medida para los trabajadores que tributan sobre sus ingresos, sostuvo que existe el reto de identificar cómo se financiaría el Estado, de excluirse esos recursos, y que la misma no atente contra las clases más necesitadas.

"Esto (el ajuste) le daría mayor capacidad de compra a las personas. La indexación es una idea interesante y en el proyecto de reforma fiscal presentado el año pasado lo contemplamos (el Gobierno)", afirmó.

Declaró que en algún momento se propuso la eliminación de los subsidios sociales, lo que según dijo impacta a los más pobres.

Planteó que cualquier solución que se pueda construir sobre el tema "debe ser que favorezca, pero que tampoco perjudique a los más necesitados. Hay formas de encontrar puntos de encuentros".

Aumento de los salarios

El funcionario resaltó que ningún gobierno en la historia moderna del país ha aumentado más los salarios de los trabajadores, tanto en materia nominal como real, que la presente gestión de Luis Abinader.

"Ha habido un esfuerzo del presidente por mejorar la capacidad de compra de los dominicanos y que el salario en todos los sectores registre un aumento considerable", puntualizó.

El ministro de la Presidencia habló luego de participar en un desayuno de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana, sobre la iniciativa Meta RD 2036.