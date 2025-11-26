×
El Gobierno pagará la regalía pascual antes del 5 de diciembre: ¿cómo se distribuirán los recursos?

El 73.4 % de este presupuesto lo concentran las instituciones centralizadas, ministerios y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

  Irmgard De la Cruz
El Gobierno pagará la regalía pascual antes del 5 de diciembre: ¿cómo se distribuirán los recursos?
Muchas instituciones estarán realizando los pagos de la regalía pascual "simultáneamente". (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Este año, el Gobierno dominicano pagará 34,448 millones de pesos por regalía pascual –o sueldo 13– a servidores públicos, pensionados, policías y militares; montos que ya deberían ser desembolsados en su totalidad para el 5 de diciembre, informó el tesoro nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez.

Precisó que, si bien no hay una única fecha para que todas las instituciones públicas empiecen a pagar, muchas instituciones estarán realizando los pagos "simultáneamente".

  • Los primeros en cobrar estos sueldos serán los pensionados, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"En la primera semana, al día 5, ya nosotros estaremos casi terminando de dar la regalía pascual", indicó. Dijo que no deberían haber retrasos en los pagos debido a que "casi todas las nóminas" ya están procesadas para la autorización del pago del sueldo trece.

Distribución de los recursos

El 73.4 % de este presupuesto (25,281,176,766 pesos) lo concentran las instituciones centralizadas, los ministerios y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.

Las instituciones descentralizadas –como las direcciones generales, institutos, corporaciones y demás entidades públicas del Gobierno– pagarán en regalías montos que, en conjunto, suman 6,074,531,319 pesos.

En lo que va de año, las transferencias ascienden  a 2,302,950,678 pesos.

En el total presupuestado para la regalía pascual se excluyen los ayuntamientos, debido a que cuentan con sus propios recursos para estos fines.

Pagos en moneda extranjera

Debido a que cuentan con empleados en el exterior, los Ministerios de Turismo y de Relaciones Exteriores realizan pagos de la regalía pascual en dólares y en euros.En total, se pagarán 340,632,881 pesos (equivalentes a 5,394,882 dólares) y 708,802.63 pesos (equivalentes a 9,716.18 euros).

TEMAS -
Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.