El Gobierno pagará la regalía pascual antes del 5 de diciembre: ¿cómo se distribuirán los recursos?

Muchas instituciones estarán realizando los pagos de la regalía pascual "simultáneamente". ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Este año, el Gobierno dominicano pagará 34,448 millones de pesos por regalía pascual –o sueldo 13– a servidores públicos, pensionados, policías y militares; montos que ya deberían ser desembolsados en su totalidad para el 5 de diciembre, informó el tesoro nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez.

Precisó que, si bien no hay una única fecha para que todas las instituciones públicas empiecen a pagar, muchas instituciones estarán realizando los pagos "simultáneamente".

Los primeros en cobrar estos sueldos serán los pensionados, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"En la primera semana, al día 5, ya nosotros estaremos casi terminando de dar la regalía pascual", indicó. Dijo que no deberían haber retrasos en los pagos debido a que "casi todas las nóminas" ya están procesadas para la autorización del pago del sueldo trece.

Distribución de los recursos

El 73.4 % de este presupuesto (25,281,176,766 pesos) lo concentran las instituciones centralizadas, los ministerios y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.

Las instituciones descentralizadas –como las direcciones generales, institutos, corporaciones y demás entidades públicas del Gobierno– pagarán en regalías montos que, en conjunto, suman 6,074,531,319 pesos.

En lo que va de año, las transferencias ascienden a 2,302,950,678 pesos.

En el total presupuestado para la regalía pascual se excluyen los ayuntamientos, debido a que cuentan con sus propios recursos para estos fines.

Pagos en moneda extranjera Debido a que cuentan con empleados en el exterior, los Ministerios de Turismo y de Relaciones Exteriores realizan pagos de la regalía pascual en dólares y en euros.En total, se pagarán 340,632,881 pesos (equivalentes a 5,394,882 dólares) y 708,802.63 pesos (equivalentes a 9,716.18 euros).