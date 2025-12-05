La seguridad social será la próxima reforma luego de la laboral

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares (centro) durante el XVIII Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social (OISS), celebrado en Asunción, Paraguay. ( FUENTE EXTERNA )

La reforma a la seguridad social será la próxima que impulsará el Gobierno luego de aprobar el proyecto de modernización del Código de Trabajo, que sigue bajo estudio en la Cámara de Diputados.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aseguró que la reforma al Código de Trabajo se aprobará en la en la actual legislatura, lo que representará un paso fundamental para adecuar las relaciones laborales a los desafíos del siglo XXI.

Luego de esto, vendrá la reforma a la seguridad social, planteó el ministro durante el XVIII Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social (OISS), celebrado en Asunción, Paraguay.

Definió la reforma laboral como una aspiración nacional "largamente esperada y necesaria" para fortalecer la protección de los trabajadores, garantizar la sostenibilidad del sistema y elevar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

"El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, impulsará, en el marco tripartito y con el más amplio consenso social, una reforma de la seguridad social que sea justa y confiable para todos, muy especialmente para los trabajadores", manifestó el titular de Trabajo.

Reconocimiento

En el evento, el Ministerio de Trabajo dominicano recibió un reconocimiento, por su desempeño al frente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) durante el periodo de la pandemia del COVID-19.

Al recibir la distinción, Olivares destacó que haber representado a la República Dominicana en un periodo marcado por desafíos inéditos y oportunidades de innovación social, fue una experiencia que honra de manera permanente al país.

El funcionario valoró que, en sus setenta años de existencia, la OISS ha sido guía técnica, puente de diálogo y motor de reformas que han elevado la protección social de millones de personas.

"La OISS ha sabido evolucionar, adaptarse y anticipar cambios, siempre fiel a la misión de contribuir a sistemas de seguridad social más inclusivos, sostenibles y solidarios", afirmó.

El ministro resaltó, además, que este congreso, dedicado a las prospectivas de futuro de la seguridad social, confirma que Iberoamérica está mirando hacia adelante.

Explicó que los desafíos del envejecimiento demográfico, las transformaciones del mercado laboral, la digitalización y la protección frente a nuevos riesgos emergentes exigen pensar con audacia, planificar con rigor y actuar con responsabilidad.

Finalmente, señaló que el reconocimiento recibido no constituye solo un honor personal e institucional, sino también un recordatorio del compromiso asumido con Iberoamérica y de la responsabilidad de seguir trabajando, desde cada país y cada espacio de diálogo, por sistemas de seguridad social más justos, eficientes y humanos.

De su lado, Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS, agradeció a Olivares por el apoyo y la colaboración brindados a la entidad, especialmente durante la aprobación de la Carta Iberoamericana, documento que invitó a los países a renovar su pacto social y colocar la protección social en el centro de sus políticas públicas.