Más de 1.3 millones recibirán pensiones insuficientes en ocho años si no se reforma el sistema
El experto en seguridad social propone ocho cambios clave para evitar una crisis previsional y proteger la gobernabilidad del país
Dentro de ocho años, más de 1.3 millones de trabajadores dominicanos llegarán a la edad de retiro con pensiones muy por debajo de lo necesario para sostenerse dignamente, advirtió el especialista en seguridad social Arismendi Díaz Santana.
- El escenario, que Díaz Santana califica como una "bomba de tiempo", requiere una reforma urgente del sistema de pensiones por razones de justicia y para evitar impactos en la estabilidad social y fiscal del país.
Explicó que el sistema de reparto, hoy en declive, tuvo en el pasado una etapa de bonanza en la que acumuló reservas y generó buenos rendimientos. Sin embargo, el agotamiento de sus fondos y la caída en la proporción de cotizantes por pensionado lo hicieron insostenible.
El modelo de capitalización individual también enfrenta limitaciones graves que, de no corregirse, condenarán a la mayoría de los trabajadores a pensiones muy bajas. Entre los factores que afectan el sistema actual citó la reducción del aporte original del 12 % al 9.97 %, la falta de bono de reconocimiento a exafiliados del IDSS, el aumento en la esperanza de vida, las altas comisiones de las AFP, la informalidad laboral y la falta de inclusión de los trabajadores por cuenta propia.
Medidas
La Fundación Seguridad Social para Todos propuso a la Comisión Bicameral del Congreso ocho medidas para corregir esas distorsiones: aumentar la cotización al 11.2 %, ampliar el Fondo de Solidaridad Social, reducir la comisión de las AFP, garantizar la indexación de las pensiones, incluir a migrantes y trabajadores autónomos, y asegurar el seguro médico de los jubilados.
Con estos ajustes, se duplicaría el nivel actual de las pensiones, pasando de un reemplazo promedio del 35 % al 75 %, y se garantizaría una pensión básica a quienes no logren cumplir con los años requeridos de cotización. Díaz Santana subrayó que el país debe actuar ahora para evitar un colapso previsional inminente.