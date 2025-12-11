Más de 1.3 millones recibirán pensiones insuficientes en ocho años si no se reforma el sistema

Especialistas advierten que, sin una reforma urgente, millones de trabajadores dominicanos enfrentarán pensiones insuficientes en los próximos años. ( FUENTE EXTERNA )

Dentro de ocho años, más de 1.3 millones de trabajadores dominicanos llegarán a la edad de retiro con pensiones muy por debajo de lo necesario para sostenerse dignamente, advirtió el especialista en seguridad social Arismendi Díaz Santana.

El escenario, que Díaz Santana califica como una "bomba de tiempo", requiere una reforma urgente del sistema de pensiones por razones de justicia y para evitar impactos en la estabilidad social y fiscal del país.

Explicó que el sistema de reparto, hoy en declive, tuvo en el pasado una etapa de bonanza en la que acumuló reservas y generó buenos rendimientos. Sin embargo, el agotamiento de sus fondos y la caída en la proporción de cotizantes por pensionado lo hicieron insostenible.

El modelo de capitalización individual también enfrenta limitaciones graves que, de no corregirse, condenarán a la mayoría de los trabajadores a pensiones muy bajas. Entre los factores que afectan el sistema actual citó la reducción del aporte original del 12 % al 9.97 %, la falta de bono de reconocimiento a exafiliados del IDSS, el aumento en la esperanza de vida, las altas comisiones de las AFP, la informalidad laboral y la falta de inclusión de los trabajadores por cuenta propia.

Medidas

La Fundación Seguridad Social para Todos propuso a la Comisión Bicameral del Congreso ocho medidas para corregir esas distorsiones: aumentar la cotización al 11.2 %, ampliar el Fondo de Solidaridad Social, reducir la comisión de las AFP, garantizar la indexación de las pensiones, incluir a migrantes y trabajadores autónomos, y asegurar el seguro médico de los jubilados.

Con estos ajustes, se duplicaría el nivel actual de las pensiones, pasando de un reemplazo promedio del 35 % al 75 %, y se garantizaría una pensión básica a quienes no logren cumplir con los años requeridos de cotización. Díaz Santana subrayó que el país debe actuar ahora para evitar un colapso previsional inminente.