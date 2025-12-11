Gobierno anuncia que sector zonas francas supera los 200,000 empleos directos en RD

El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, el presidente Luis Abinader, y la presidente de Adozona, Claudia Pellerano. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Gobierno informó este jueves que el sector zonas francas alcanzó en octubre de 2025 su máximo histórico de 200,134 empleos directos, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento económico y social del país.

El presidente Luis Abinader, que encabezó el acto llevado a cabo en el Palacio Nacional, destacó que el hecho de alcanzar más de 200,000 empleos se debe al resultado de un estrategia conjunta, entre el gobierno, el sector privado y la inversión extranjera.

"Esta meta alcanzada es el resultado del esfuerzo silencioso de miles de trabajadores; es fruto de la confianza de nuestros empresarios; y es, sobre todo, la confirmación de que el mundo ve en nuestro país un socio serio, estable y capaz. Cada puesto de trabajo logrado es un testimonio de la credibilidad internacional que hoy distingue a la República Dominicana", señaló Abinader.

El crecimiento por años

Durante el período abril 2020 y octubre de 2025, el empleo en zonas francas aumentó un 67 %, pasando de 119,974 a 200,134 puestos, de los cuales, el 54 % es ocupado por mujeres.

El mayor crecimiento se presenta en Santo Domingo y el Distrito Nacional con 17,260 nuevos empleos y la provincia La Altagracia, que pasó de 905 en 2020 a 2,791 en 2025. Mientras, en la región Sur se agregaron 5,374 nuevos puestos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/whatsapp-image-2025-12-11-at-194740f04d946b-cba6710a.jpg Abinader dio detalles del programa de empleos. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

"En el año 2020 el mundo vivía una realidad compleja, y nuestra economía enfrentaba grandes retos. Sin embargo, la República Dominicana supo responder con responsabilidad, con políticas claras y con una apertura inteligente al mundo. Hoy celebramos la recuperación plena de los empleos y la expansión sostenida de un sector que se consolida como uno de los pilares de nuestra economía nacional", argumentó Abinader.

El ministro de Industria, Comercio y mipymes, Victor -Ito- Bisonó, destacó que actualmente operan en el país 97 parques y 861 empresas, y en estos cinco años se han aprobado 436 nuevas empresas y 45 parques.

"Desde 2020 hemos venido trabajando para llevar empleos donde antes no lo había. Reabrimos parques que tenían más de 15 años cerrados y construimos nuevos espacios productivos como el de San Juan de la Maguana. Todo este esfuerzo se traduce hoy en más de 200,000 empleos y en una economía que avanza con la gente en el centro", enfatizó el ministro.

Bisonó añadió que, a noviembre de 2025, el valor de las exportaciones del sector zonas francas asciende a US$7,936.1 millones, siendo lideradas por subsectores como dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, así como productos eléctricos y electrónicos.

A la fecha, las zonas francas han evolucionado de la manufactura tradicional a actividades como dispositivos médicos, eléctricos, electrónicos, logística y servicios. Este último renglón registró 45,460 puestos de trabajo hasta octubre 2025, para un incremento de 6.03% en comparación con el mes de octubre de 2024.

Asimismo, en estos cinco años se han fortalecido las capacidades técnicas del talento humano, "desarrollándose 24,494 acciones formativas en coordinación con Infotep y las empresas del sector, lo que permite elevar la productividad y la trayectoria salarial de los colaboradores", indicó Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona).

Tecnificación del empleo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/whatsapp-image-2025-12-11-at-1947405f1f216b-c9a2a7f6.jpg Abinader argumentó que el país vive una recuperación plena de los empleos. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Entre 2004 y 2024, la participación de operarios se redujo de 86 % a 63.4 %, lo que equivale a más de 39,000 plazas menos en funciones tradicionales. Los empleos técnicos incrementaron de 9.1 % a 25.3 % y los puestos administrativos se duplicaron, al pasar de 4.9 % a 11.3 %.

Las compras locales de las zonas francas han crecido un 87 %, pasando de 83 mil millones de pesos en 2020 a 155,400 millones en 2024. En tanto, la inversión acumulada llegó a 7,735.7 millones de dólares en 2024, para un aumento de 49 % respecto a 2020.

En el acto también participaron, el director del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel Liranzo, y representantes de los sectores público y privado, la academia y organismos internacionales.