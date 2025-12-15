Wall Street cierra en rojo antes de los datos de empleo en EE.UU.

Los tres recortes consecutivos de las tasas de interés en 2025 buscaron dar aire al mercado laboral. ( FUENTE EXTERNA )

La bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, entre la prudencia por la expectativa de los nuevos datos de empleo en Estados Unidos y el desinterés por ciertos títulos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Después de una apertura al alza, el índice Dow Jones cedió un 0.09 %, el tecnológico Nasdaq cayó un 0.59 % y el ampliado S&P 500 perdió un 0.16 %.

"Aunque los mercados arrancaron bien la semana, el sólido avance de las acciones fue breve ante las presiones de venta", indicó José Torres de Interactive Brokers.

"Se registró cierta tendencia hacia la venta: nada importante, pero lo suficiente para frenar los índices", comentó Patrick O'Hare de Briefing.com.

El gigante de la informática en la nube Oracle tuvo su tercera sesión consecutiva a la baja. Desde el jueves, su acción ha perdido más de un 17 % de su valor.

Broadcom, especialista en producción de chips, tuvo un movimiento similar por una cartera de 73,000 millones de dólares que el mercado consideró que no es lo suficientemente sólida.

La trayectoria de estas dos compañías refleja la preocupación de Wall Street sobre los niveles de valoración de algunos títulos del sector de la IA y el escepticismo respecto a su habilidad de monetizar en el corto y mediano plazo las enormes inversiones de los últimos años.

En el plano macroeconómico, el mercado estará enfocado el martes en el dato de empleo de noviembre en Estados Unidos.

Se trata de un indicador clave teniendo en cuenta que la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) "sigue dejando en claro que está más concentrada en el aspecto del empleo de su mandato", señaló O'Hare. El banco central tiene el doble objetivo de lograr el pleno empleo y la estabilidad de los precios.

Los tres recortes consecutivos de las tasas de interés en 2025 buscaron dar aire al mercado laboral.

El dato de inflación de noviembre se conocerá el jueves.