Airen resalta el aporte de las zonas francas al ecosistema industrial del Cibao

La Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen) afirmó que el crecimiento del sector industrial del Cibao responde a un ecosistema productivo cada vez más integrado, donde convergen industria local, manufactura de exportación, empleo formal y encadenamientos productivos, consolidando a la región Norte como uno de los principales motores de la economía dominicana.

Señaló que este fortalecimiento se expresa en la alta concentración de actividad manufacturera en Santiago y otras provincias del Cibao, donde opera una parte significativa de la capacidad instalada del país, con las zonas francas como componente estructural del sector industrial del Norte.

"Para Airen, las zonas francas no son un sector aislado, sino una parte integral del tejido industrial del Norte, reflejando el peso real de la manufactura regional en el empleo, las exportaciones y la competitividad del país", expresó Luis José Bonilla, presidente de Airen.

El gremio destacó que esta estructura integrada ha posicionado a la región norte como eje clave de la manufactura nacional, con liderazgo en subsectores como tabaco y derivados, dispositivos médicos, confecciones, empaques, agroindustria y manufactura de mayor valor agregado, fortaleciendo la capacidad exportadora.

Airen subrayó que el impacto industrial del norte se refleja en el empleo formal. A octubre de 2025, las zonas francas alcanzaron 200,134 empleos directos a nivel nacional, el mayor registro histórico, con un crecimiento acumulado de 67 % respecto al punto más bajo de la pandemia, una proporción significativa generada en la Región Norte.

Desde una visión más amplia, Airen indicó que el dinamismo industrial del Norte genera un efecto multiplicador al fortalecer la demanda de suplidores locales, transporte, logística, energía y servicios financieros, ampliando su impacto más allá de los parques industriales y contribuyendo a un desarrollo territorial más equilibrado en la región Norte.

