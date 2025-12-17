Alianza impulsa la inserción laboral de jóvenes dominicanos

El convenio fue suscrito por Natalia Vásquez Guzmán, directora en el país de ManpowerGroup República Dominicana, y Ramón Antonio Sosa Alcántara, rector y director ejecutivo de Unicda. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales para la juventud dominicana, ManpowerGroup República Dominicana y la Universidad Domínico Americano (Unicda) firmaron este miércoles un acuerdo estratégico orientado a conectar la academia con el mercado laboral y fortalecer la formación profesional de los jóvenes.

Según una nota de prensa, el convenio fue suscrito por Natalia Vásquez Guzmán, directora en el país de ManpowerGroup República Dominicana, y Ramón Antonio Sosa Alcántara, rector y director ejecutivo de Unicda, durante un acto celebrado en Santo Domingo.

Vásquez Guzmán señaló que esta alianza forma parte de la misión global de ManpowerGroup de conectar el talento con oportunidades de empleo de manera transparente y basada en datos.

"Estamos construyendo un puente directo entre la academia y el mercado laboral, con el propósito de que más jóvenes puedan acceder a empleos de calidad", expresó.

Sosa Alcántara consideró que el acuerdo representa un avance significativo para la comunidad académica de la Unicda.

"A través de esta colaboración, nuestros estudiantes tendrán acceso a experiencias prácticas, información relevante sobre el mercado y oportunidades reales de inserción laboral", afirmó.

Acciones contempladas

La nota indica que el acuerdo establece una agenda conjunta que incluye el acceso a estudios y análisis del mercado laboral, con el fin de fortalecer la pertinencia de la oferta académica de la Unicda.

Asimismo, contempla la publicación prioritaria de vacantes y oportunidades laborales dirigidas a estudiantes y egresados, la realización de conferencias y programas formativos impartidos por especialistas de ManpowerGroup en áreas como empleabilidad, liderazgo y transformación digital, así como campañas de reclutamiento enfocadas en jóvenes formados en la institución.

