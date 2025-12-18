Reconocen al ministro de Trabajo por impulsar derechos laborales de género

El ministro Eddy Olivares junto a las respresentantes de la centrales sindicales. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, fue reconocido este jueves por mujeres representantes de las tres principales centrales sindicales del país, en mérito a su gestión a favor de la inclusión, la equidad de género y el fortalecimiento de los derechos laborales de las mujeres en la política pública laboral.

La distinción fue otorgada por la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), organizaciones que conforman el Comité Intersindical de Mujeres Trabajadoras (Cimtra).

Al recibir el reconocimiento, el ministro Olivares expresó que se trata de un momento inolvidable, porque está auspiciado por la mujer, que es la esencia de la vida.

Señaló que es un reconocimiento al cumplimiento del deber y agradeció el respaldo recibido, destacando que los avances logrados han sido posibles gracias al esfuerzo, la inspiración y el compromiso de las mujeres trabajadoras.

"Sin mujeres como ustedes no se puede hacer nada. Lo que hemos hecho a favor de la mujer ha sido inspirado por ustedes mismas" Eddy Olivares Ortega Ministro de Trabajo “

Manifestó que dará los pasos correspondientes para la ratificación del Convenio 190, que establece un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, agregando que la adopción de dicho convenio será más fácil, en razón de que está tipificado en el Código Penal, después de su reciente reforma.

Asimismo, reafirmó su respaldo a las trabajadoras del hogar, asegurando que continuará defendiendo sus derechos e impulsando iniciativas que garanticen condiciones laborales dignas para este importante sector.

Organizaciones sindicales

En representación de las organizaciones sindicales, Eulogia Familia, vicepresidenta y encargada de Equidad de Género de la CNUS, explicó que el reconocimiento al ministro Olivares responde a su destacada proyección internacional en favor de las mujeres dominicanas.

De igual modo, Daysi Montero, de la CNTD, y María De Jesús Pérez, secretaria de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, valoraron por separado el empeño del ministro en alcanzar importantes reivindicaciones que dignifican el rol y el valor de las mujeres en el ámbito laboral y social.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Yolanda Guzmán, ubicado en el cuarto piso del edificio central del Ministerio de Trabajo.

Leer más Eddy Olivares: no se puede perder más tiempo para aprobar la reforma a la ley de Seguridad Social