Los dominicanos que ganan menos que el costo de la canasta familiar

Cuando faltaban dos meses para concluir el 2025, en el sector formal del mercado laboral dominicano al menos 243 mil empleados no ganaban lo suficiente para adquirir los bienes y servicios del primer quintil de la canasta familiar, una cantidad que pudiera ser superior de compararse con el costo de la canasta nacional.

Hasta el pasado octubre, 242,778 personas tenían un rango salarial cotizable en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por debajo de los 15,000 pesos, la mayoría de ellos (82,952 trabajadores) con edades entre 31 y 55 años.

De la citada cantidad, 149,105 cotizaciones pertenecieron a asalariados entre los 10,000 y los 15,000 pesos, mientras que 83,877 devengaban entre los 5,000 y los 10,000 pesos y los restantes 9,796 empleados tenían un sueldo inferior a los 5,000 pesos.

Al décimo mes del año pasado, para adquirir los productos y servicios del primer quintil de la canasta familiar, una persona necesitaba 28,618.9 pesos, reflejando una diferencia de 13,618.9 pesos entre el sueldo de esos empleados y el costo de la vida, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Aunque la cantidad de quienes tienen salarios cotizables que oscilan desde menos de 5,000 pesos y hasta los 15,000 pesos representaban el 8.8 % del total, de compararse con el precio de la canasta familiar nacional, que a octubre fue de 47,796.8 pesos, la cantidad de trabajadores que no devengan un sueldo que cubriera los bienes y servicios básicos se incrementa a un 62.7 %.

Las estadísticas de la TSS recogen que 1,336,764 figuran con salarios cotizables de entre 15,000 y 30,000 pesos, equivalente a un 53.1 % de las 2,517,492 de cotizaciones de octubre de 2025, evidenciando que 1,579,542.

Al cierre del citado mes, la TSS registró 2,421,457 de trabajadores cotizantes y 2,517,492 de cotizaciones, para una diferencia de 96,035, que pudiera deberse a personas que pueden tener más de un trabajo formal.

Recientemente se informó que el pluriempleo –conocido como el número de trabajadores que cuentan con más de una ocupación– aumentó en 13.5 % hasta septiembre pasado, a pesar de que en 2025 el Gobierno aprobó ajustes al alza, tanto para el sueldo mínimo como dentro del sector privado no sectorizado, mientras las empresas privadas llegaron a informar de aumentos individuales de hasta un 40 % de su personal.

Salarios superior

En el lado opuesto, la cantidad de trabajadores cuyos salarios sobrepasan los 30,000 pesos ascendió a octubre a 937,950, representando el 37.3 % del total. Dentro de esta cantidad, quienes devengaban sueldos entre los 30,000 pesos, pero inferior a los 50,000, totalizaron 497,860.

En tanto, el resto de los 440,090 figuran con salarios cotizables superior a los 50,000, representando el 17.48 % del total de las cotizaciones al esquema de seguridad social nacional.