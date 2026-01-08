Los salarios mínimos serán ajustados un 8 % al alza en febrero

El sueldo mínimo de los vigilantes en empresas de seguridad y los trabajadores del campo también se toma en cuenta en la resolución del CNS. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

A partir del 1 de febrero, el salario mínimo del sector privado no sectrorizado recibirá un aumento de 8 %, con lo cual se completaría el incremento escalonado de un 20 % en total aprobado por el Comité Nacional de Salarios (CNS) el año pasado.

Con este ajuste, si una empresa grande estaba pagando 27,988.80 pesos tras la subida del 12 % aplicada al salario mínimo el 1 de abril del 2025, ahora deberá pagar el 8 % restante, lo que elevaría a 29,988 pesos lo que devengará el trabajador, para un aumento de 2,000 pesos.

De igual forma, las empresas medianas deberán aplicar este ajuste, pasando de los 25,656.96 pesos concertados en abril pasado a 27,489.60 pesos en los que estará en febrero, para un alza de 1,832.64 pesos.

En las empresas pequeñas, el ajuste del 8 % situará el salario mínimo en 18,421.20 pesos, 1,228.08 más que los 17,193.12 pesos en los que quedó la tarifa tras el aumento de 12 % de abril.

En tanto, el salario mínimo pasará de 15,860 a 16,993 pesos en las microempresas con este incremento.

El tamaño de cada empresa se determina de acuerdo a los siguientes criterios:

Empresa grande: tiene 151 trabajadores o más, o registra ventas brutas anuales de más de 202 millones de pesos

Mediana empresa: emplea entre 51 y 150 trabajadores y genera ventas brutas anuales desde los 54 millones de pesos más uno y hasta 202 millones de pesos

Pequeña empresa: cuenta con 11 a 50 trabajadores y registra ventas brutas anuales a partir de 8 millones más uno y hasta 54 millones de pesos

Microempresa: emplea un máximo de 10 trabajadores y tiene ventas brutas anuales de hasta 8 millones de pesos.

Vigilantes en empresas de seguridad

La Resolución CNS-01-2025 emitida por el Ministerio de Trabajo también contempla incrementos salariales en sectores específicos, como es el caso de las empresas de guardianes privados.

Para febrero del 2026, los vigilantes que trabajan en estas empresas deberán devengar 24,633 pesos, 1,642.20 mayor que los 22,990.80 pesos a los que se llevó el sueldo mínimo el 1 de abril pasado.

Trabajadores del campo

En este nuevo período, la tarifa salarial mínima para los trabajadores del campo será de 714 pesos por jornada de ocho horas, 47.6 más que los 666.40 pesos establecidos en la resolución.