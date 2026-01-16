La jornada laboral reducida cuenta con intención, pero sigue sin fecha para ampliar plan piloto

A casi un año de que el Ministerio de Trabajo implementara el primer plan piloto voluntario de jornada laboral reducida– en el que se recortó de 44 a 36 la cantidad de horas laboradas semanalmente a 492 trabajadores de seis instituciones públicas y privadas–, este programa sigue sin tener una fecha definitiva para su ampliación.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, califica que el piloto –implementado durante la gestión de Luis Miguel de Camps– fue "exitoso" y "acertado", debido a que presentó resultados positivos para la productividad y el bienestar de empresas y trabajadores, e indicó que está motivado a planificar una posible ampliación de este plan.

Sin embargo, el funcionario evitó dar fechas o plazos concretos de cuándo se retomaría, o de si los resultados demuestran la viabilidad para proponer esta modalidad al Consejo Nacional de Trabajo–como lo informó en agosto pasado–, una decisión que transformaría la dinámica del mercado laboral formal dominicano, que empleaba a 5,149,829 personas al tercer trimestre del 2025.

"Pienso que cuando en nuestro país se reduzca la jornada será producto del consenso y la conveniencia", ponderó Olivares.

Indicó que retomar la ampliación del proyecto implica realizar un análisis más detallado por sector productivo, para determinar en qué segmentos sería más efectivo y conveniente reducir la jornada laboral –sobre todo, tomando en cuenta aquellos en los que la cadena productiva o el trabajo intensivo es crítico–.

Empresas aún no lo implementan

Hasta el momento se desconoce si, fruto de este programa, otras empresas se motivaron a reducir su jornada laboral.

Olivares explicó que puede que algunas de las instituciones públicas y privadas que participaron de este primer piloto –en el que participaron la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Empresa Generadora de Electricidad Haina (EgeHaina), Ergotec, IMCA, Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y Seguro Nacional de Salud (Senasa) – hayan mantenido los recortes en las horas a trabajar más allá del proyecto, pero reconoció que es algo de lo que no ha recibido información hasta ahora.

"Es probable que algunas empresas dominicanas aisladas puedan estar explorando flexibilidad de horarios –como prácticas flexibles de entrada y salida o jornadas comprimidas–, pero no tenemos una estadística oficial ni una lista consolidada de empresas que actualmente aplican jornada laboral reducida fuera del piloto", puntualizó.

Resultados El primer plan piloto voluntario de semana laboral reducida contó con la participación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y redujó en un 15 % las horas semanales de 492 trabajadores de las referidas organizaciones entre febrero y julio del año pasado. Como resultado, los objetivos empresariales se cumplieron en su totalidad en el 91 % de los casos y "casi siempre" en el 9 % restante, lo que indica que la productividad no se vio afectadas adversamente en el estudio. De igual forma, el 96 % de los supervisores no requirieron la contratación de más personal para mantener la operación habitual. A esto se suma que la calidad de vida y el bienestar aumentaron de forma significativa: el estrés disminuyó en un 76 % en los empleados y se observó una mejoría en el equilibrio entre la vida laboral y personal en un 88.6 %, según la percepción de los trabajadores.

Una modalidad exitosa

Para Olivares, los horarios laborales más cortos han dado muestra de sumar beneficios económicos, sociales y organizacionales en aquellos países que lo han implementado.

"Casi en toda Europa se ha reducido la jornada laboral. Dos ejemplos son Países Bajos –referencia global de flexibilidad laboral– (...) y Alemania que, en sectores como la manufactura avanzada y la automoción, sus empresas han encontrado en la reducción de la jornada una fórmula para atraer talento, disminuir el ausentismo y aumentar la calidad del trabajo", enfatizó.

Indicó que los países que tienen las jornadas más cortas en Europa son:

Países Bajos , con 32.1 horas semanales

, con 32.1 horas semanales Noruega (con 33.7)

Austria, Alemania y Dinamarca, todos con 33.9 horas semanales.

En ese sentido, considera que el plan piloto ha representado un primer paso acertado para una modalidad que pudiera incrementar la productividad en el mercado laboral formal dominicano.