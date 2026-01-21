El salario mínimo del país está entre los 10 más altos de América Latina

En una hora pico de horario laboral, personas esperan para cruzar la calle. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Los trabajadores dominicanos que devengan uno de los diferentes salarios mínimos que se pagan en el país ocupan la novena posición entre los que mayor monto perciben por sus funciones, comparado con sus pares de otras naciones de América Latina y el Caribe.

De una lista de 19 países de la región, los criollos iniciaron este año con un salario mínimo que oscila entre los 269 y los 475 dólares al mes, un monto que supera los de otras economías regionales como la colombiana, la argentina o la brasileña.

Una publicación de la agencia Bloomberg Línea indica que, al cambio local, los trabajadores dominicanos de ese nivel reciben un pago de entre 16,993 y 29,988 pesos mensuales, rango que depende del tamaño de la empresa y del sector contratante.

Hace dos semanas, el Ministerio de Trabajo recordó que, a partir del 1 de febrero, el salario mínimo del sector privado no sectorizado en el país recibirá un aumento de un 8 %, con lo cual se completará el incremento escalonado de un 20 % aprobado por el Comité Nacional de Salarios el año pasado.

Con el ajuste, si una empresa grande pagaba 27,988.80 pesos tras la subida del 12 % aplicada al salario mínimo el 1 de abril del 2025, ahora deberá pagar el 8 % restante, lo que eleva a 29,988 pesos la paga del trabajador, para un aumento de 2,000 pesos.

Los de mejor salario

Costa Rica, Uruguay y Panamá figuran como las tres naciones latinoamericanas con mejor nivel de salario mínimo. En el primero de los países, los trabajadores ganan un sueldo mínimo de 751 dólares, un monto que supera en 103 dólares a los de Uruguay, su más cercano competidor, donde el salario de este tipo asciende a 648 dólares.

En el caso panameño, el pago mensual mínimo inició este año en 636.80 dólares, ubicándose en el tercer lugar. En la lista continúan los chilenos (597), guatemaltecos (477 a 554 dólares), mexicanos (533), hondureños (530) y ecuatorianos (482 dólares).

Colombia completa la lista de los 10 países latinoamericanos donde sus asalariados tienen un mejor sueldo mínimo, alcanzando los 446 dólares al mes, aunque en este último la cifra no contempla el auxilio de transporte, según el ranking elaborado por la citada agencia.

Los que menos ganan Venezuela, Cuba y Argentina figuran como las naciones donde menor monto de salario mínimo ganan sus trabajadores, devengando, en el caso de los primeros, menos de un dólar mensual. Los empleados venezolanos comenzaron el 2026 recibiendo 0.44 centavos de dólares de sueldo mínimo cada mes, mientras que el de los cubanos ascendió a 4.8 dólares y los argentinos ganan 233. A estos les siguen en la lista los nicaragüenses (241 dólares mensuales), brasileños (295), peruanos (335), bolivianos (344), salvadoreños (272.53 a 408.80 dólares) y paraguayos (428), de acuerdo con Bloomberg.