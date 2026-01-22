Ministerio de Trabajo reitera feriado por natalicio de Duarte no se cambia

Ministerio de Trabajo asegura que el feriado Juan Pablo Duarte 2026 no cambiará, trabajadores regresan el 27 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo reiteró este jueves que el feriado correspondiente al lunes 26 de enero de 2026, con motivo del natalicio del fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, no será objeto de cambio.

En un comunicado, la institución precisó que la conmemoración se mantendrá en la fecha establecida, por lo que los trabajadores deberán reintegrarse a sus labores habituales el martes 27 de enero.

El Ministerio indicó que la aplicación del feriado del 26 de enero debe cumplirse en todos los establecimientos del país, conforme a lo dispuesto en la Ley 139-97, que regula los días feriados en la República Dominicana.

Trabajo en días feriados

Asimismo, recordó que el artículo 205 del Código de Trabajo (Ley 16-92) establece que el trabajo realizado en días feriados o de descanso obligatorio debe ser remunerado con un recargo del 100 % sobre el salario ordinario, equivalente al doble del salario diario habitual.

