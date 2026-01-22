Las cotizaciones del sector público a la Seguridad Social crecieron casi un 10 %

El sector público representa el tercio de las recaudaciones de la seguridad social. ( ARCHIVO /DIARIO LIBRE )

Entre octubre de 2023 y 2025, las cotizaciones del sector público se incrementaron en un 9.71 %, al pasar de RD$ 699,993 a 767,964 millones, según cifras de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

De acuerdo con el último Boletín Estadístico del Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), el sector servicios concentró el 99.86 % de las cotizaciones del sector público para octubre de 2025, lo que lo posiciona como el de mayor peso dentro del régimen contributivo estatal.

En ese mismo mes, el salario promedio cotizable en el sector público ascendió a 42,607.80 pesos, mientras que en el sector privado fue de RD$36,232.85. La diferencia refleja brecha salarial superior a los 6,000 pesos a favor del empleo público.

Aunque los sueldos cotizables en el sector público son más altos, el incremento salarial ha sido mayor en el sector privado. En este período, entre 2023 y 2025, el salario promedio del sector público creció un 7.57 %, frente a un alza del 17.74 % en el sector privado.

RELACIONADAS

Incremento

Previamente, el Gobierno ha explicado que los principales ingresos en la nómina registrados en 2025 correspondieron a los sectores de seguridad (policías), salud (personal médico o de asistencia médica) y educación (docentes y personal de apoyo).

En una colaboración con Diario Libre, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) criticó el ritmo de abultamiento sostenido de la nómina pública.

El análisis resaltó que en una década la nómina ha aumentado en más de 255,000 empleados. "Esto refleja una tendencia continua de ampliación del aparato estatal", dice la publicación, divulgada en la edición de este diario del pasado 27 de noviembre", detalla.

Crece la cantidad de trabajadores afiliados

En los últimos dos años, el número de cotizantes registrados por la TSS aumentó en 145,126 personas, lo que equivale a un crecimiento de 6.38 %. En octubre de 2023 se contabilizaron 2,276,331 empleados cotizantes, cifra que alcanzó los 2,421,457 en octubre del año pasado.

En comparación con 2024, el total de cotizantes experimentó una variación de 3.48 %, con la incorporación de 81,357 trabajadores en un año.

Las cotizaciones aumentaron en proporción similar. Para octubre de 2025, se registraron 2,517,492 cotizaciones, lo que representa un alza de 6.36 % en comparación con 2023 y de 3.41 % respecto al 2024.

Entre abril y octubre de 2023, se observó una disminución en la cantidad de cotizantes, atribuida a la detección de fraudes vinculados con la proliferación de "empleadores virtuales", es decir, entidades que simulaban relaciones laborales inexistentes para fines de afiliación.

RD$6,792.5 millones en un mes En octubre de 2025, la TSS recaudó un total de 6,792.5 millones de pesos. La distribución de este sector fue de 1,780 millones de pesos en contribuciones de los trabajadores y 4,467 millones de pesos por parte de los empleadores, sumando un total de 6,247 millones. También se recaudaron 545 millones de pesos por concepto de otros rubros. La participación del sector público en las recaudaciones totales de la entidad fue aproximadamente del 34 %, lo que implica que más del tercio de las contribuciones de la seguridad social, en ese mes, provinieron de los sueldos del Estado.