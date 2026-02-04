Gobierno financiará US$38 millones para el pago de empleados en formación

El programa contempla la formación técnico-profesional de los empleados. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de acompañar a las empresas en la formación de su personal, el Ministerio de Trabajo anunció recientemente el lanzamiento de "Apoyo al sistema flexible de empleo", un programa a través del cual se le pagará el salario mínimo a jóvenes empleados entre los 18 y los 35 años por hasta tres meses mientras reciben entrenamiento o capacitación laboral, como parte de su proceso de selección previo a ser contratados.

Estos sueldos los pagará directamente el Gobierno dominicano utilizando los fondos de un préstamo por 38 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que apoya la iniciativa.

De estos fondos, 25.6 millones estarán destinados al componente "Apoyo a la empleabilidad", el cual incluye capacitación, prácticas y entrenamientos laborales. El monto restante se utilizará para fortalecer el componente de tecnología, infraestructura y modernización de los servicios de empleo, explicó la institución al ser consultada.

"Se le va a pagar a la empresa, para que la empresa pague al trabajador", explicó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien indicó que esto se dará tras la formalización de un contrato con la empresa, seguido de un monitoreo durante el proyecto para verificar su cumplimiento.

El proyecto tiene la finalidad de mejorar la inserción laboral de los jóvenes a través de la capacitación, el entrenamiento y la ganancia de una experiencia real en el mercado formal.

Beneficio a pasantes

La iniciativa, que forma parte del proyecto RD-Trabaja, contempla impactar a quienes entran como pasantes. En una primera fase, se contempla una capacitación pagada a través del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), de unos tres meses de duración, además de prácticas profesionales de hasta dos meses en empresas.

"Es importante aclarar que estas prácticas no constituyen relación laboral formal. Además, a los participantes se les entrega estipendio para los gastos", detalló Olivares.

Aún así, se incentiva a que los empleados capacitados-a quienes se les incluye también los beneficios de ley durante el programa- sean posteriormente contratados.

Las empresas deben registrarse Para acceder al programa, las empresas deben registrarse a través del sitio web de RD-Trabaja (rdtrabaja.mt.gob.do), o bien, de forma presencial a través de las Oficinas Territoriales de Empleo del Ministerio de Trabajo. En el criterio de selección, se priorizan las empresas que promuevan el empleo formal, provenientes de sectores de alto potencial productivo. Se tomará como enfoque adicional a aquellas que promuevan la inclusión de mujeres, personas con discapacidad y el fomento de empleos verdes. Para calificar, las empresas deben cumplir con los siguientes requisitos: Estar legalmente constituidas. Estar registradas en el Sistema Integrado de Registros Laborales (Sirla). Estar al día con impuestos y obligaciones laborales. Tener vacantes activas y designar a un supervisor del programa.