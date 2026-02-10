Programa RD-Trabaja: criterios, compromisos y sectores priorizados para impulsar empleo

El Ministerio de Trabajo financia con el salario mínimo para facilitar la inserción laboral. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Trabajo ejecuta el Programa Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja, una iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a mejorar la inserción laboral de jóvenes y adultos mediante capacitación, prácticas profesionales y entrenamientos en empresas, con énfasis en el empleo formal y la inclusión social.

¿Cómo se paga y a cuánto equivale?

El programa financia a las empresas participantes. En la modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL), RD-Trabaja cubre el salario mínimo del sector correspondiente durante tres meses por cada participante.

De acuerdo a las informaciones suministradas por el Ministerio de Trabajo, esta modalidad se enfoca en entrenamiento práctico directamente en empresas que tienen vacantes activas, las cuales asumen el rol de proveedoras de formación durante un período de tres meses.

Durante este tiempo, la empresa contrata a la persona como empleado y designa una persona que capacita y supervisa a los beneficiarios en el contenido del puesto y en habilidades blandas.

¿Cómo se priorizarán los participantes?

El programa está dirigido principalmente a jóvenes de 18 a 35 años, así como a adultos de 35 años o más, priorizando a quienes presentan poca o ninguna experiencia laboral y residen en zonas con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica y desempleo.

Compromisos de las empresas: contratar al 50 % y la supervisión

Las empresas que participan en RD-Trabaja deben cumplir varios compromisos, entre ellos, capacitar un 100 % por tres meses y contratar al menos un 50 % de los participantes por tres meses adicionales.

Otros compromisos de las empresas son: tener vacantes activas, pertenecer a cualquier sector económico, designar a un supervisor específico para el programa, elaboración de informe mensual para justificar el pago cada mes.

Sectores específicos priorizados

El programa prioriza la participación de empresas de sectores productivos de alto potencial, ocupaciones de mayor crecimiento, así como iniciativas vinculadas a la sostenibilidad ambiental, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y la formalización del mercado laboral.

También tiene un enfoque en fortalecer la inserción laboral de mujeres madres y personas con discapacidad.

Personas con discapacidad

RD-Trabaja incorpora un enfoque de inclusión, dando prioridad a la inserción laboral de personas con discapacidad, junto a mujeres madres y otros grupos tradicionalmente excluidos del mercado laboral.

Estas personas forman parte de los grupos priorizados dentro del programa, bajo principios de igualdad y equidad.

Portal

Para los interesados en conocer las vacantes y postulaciones existe un portal para tales fines RD TRABAJA., donde pueden registrar un perfil y colocar los datos que les soliciten.

En esta web han sido registrados trabajos en los sectores: Servicios, Hotelería, Comercio, Administrativo, Alimenticio, Manufactura, Industria, Construcción, Gastronomía, Turismo, entre otros.

Con esta iniciativa, el Gobierno dominicano busca fortalecer la empleabilidad, reducir el desempleo y fomentar un mercado laboral más inclusivo, formal y sostenible, articulando esfuerzos entre el Estado, el sector privado y los organismos de cooperación internacional.