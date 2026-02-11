Empleadores dispuestos a dialogar sobre la reducción de la jornada laboral

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, consideró que el debate sobre una eventual reducción de la jornada laboral responde a transformaciones reales en el mundo del trabajo y a la legítima aspiración de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

No obstante, Peña Izquierdo advirtió que se trata de un tema que debe abordarse con rigurosidad técnica, visión de país y pleno conocimiento de la realidad económica y productiva nacional.

Señaló que la jornada laboral no es una variable aislada, sino que guarda una relación directa con la productividad, los costos laborales, la formalidad del empleo y la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.

"En el contexto económico actual, la Copardom entiende que, aunque una jornada laboral reducida podría resultar viable en determinados sectores específicos, para la mayoría de las actividades productivas su implementación sería altamente compleja", declaró.

La dirigente gremial manifestó que esto se debe al impacto que tendría sobre el gasto real en salarios y la carga laboral asociada, sin que necesariamente se produzca un aumento proporcional en los niveles de productividad.

Recordó que la experiencia internacional demuestra que las reducciones de las jornadas sólo generan resultados positivos cuando van acompañadas de mejoras sustanciales en la productividad, una reorganización eficiente del trabajo, la capacitación del talento humano y la incorporación de tecnología. De lo contrario, adviertió, pueden traducirse en mayores costos operativos, afectar el empleo formal y aumentar los riesgos de informalidad.

"Copardom reconoce la importancia del bienestar laboral y la necesidad de avanzar hacia modelos de trabajo más modernos y equilibrados" reconoció, al reiterar que cualquier modificación a la jornada laboral debe aplicarse de manera gradual y flexible, sustentada en estudios de impacto sectoriales que permitan esquemas diferenciados, según el tamaño de las empresas y la naturaleza de cada actividad económica.

Disposición al diálogo

La titular de Copardom reafirmó la disposición de participar en un diálogo social responsable, basado en evidencia, junto al Gobierno y las organizaciones sindicales, con el objetivo de construir consensos que fortalezcan tanto el bienestar de los trabajadores como la competitividad del aparato productivo nacional.

A su juicio, el verdadero desafío no radica en trabajar menos horas, sino en hacerlo mejor, con mayor productividad y valor agregado.