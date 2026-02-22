La población ocupada en la República Dominicana crece 2.3 % al cierre de 2025

El mercado laboral dominicano alcanzó los 5,168,878 trabajadores entre octubre y diciembre del 2025, para un aumento interanual de 2.3 % –equivalente a 117,948 nuevos ocupados– respecto al cuarto trimestre del 2025 –en el que se registraron 5,050,930 trabajadores–, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central dominicano (BCRD).

De estos nuevos ocupados, el 72.7 % (85,764) corresponde a trabajadores formales, mientras que los informales representaron el 27.3 % restante (32,184), lo que ubicó la informalidad en 54.2 % en ese período, 0.6 puntos porcentuales menos que los 54.8 % registrados entre octubre y diciembre del 2024.

Con estos resultados, la economía dominicana registró un aumento de 133,915 trabajadores netos en promedio durante todo el año pasado si se le compara con el promedio de los cuatro trimestres del 2024.

"La ocupación en la economía dominicana ha evidenciado un crecimiento sostenido, explicado principalmente por el aumento de los trabajadores formales en los años recientes, es decir, los asalariados que tienen acceso a los beneficios de la seguridad social vía su ocupación y los independientes cuya unidad de producción cuenta con Registro Nacional de Contribuyente (RNC), indistintamente de la actividad económica que realicen", puntualizó la entidad monetaria.

En efecto, los ocupados formales representaron el 98.5 % (131,901) de los nuevos ocupados netos. De esta manera, la tasa de informalidad en la República Dominicana se situó en una media de 54.1 %, inferior en 1.4 puntos porcentuales al 55.5 % del 2024.

La tasa de ocupación (TO) promedió 62.9 %, mientras que la tasa global de participación (TGP) el 66.2 %, alcanzando ambos "el valor histórico más alto en sus respectivas series anuales", según la entidad monetarial, reflejando una alta ocupación y participación relativa en el mercado laboral en el contexto de la región.

Desocupación y población inactiva

En cuanto a la tasa de desocupación abierta (SU1), definida como el porcentaje de los desocupados que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral se ubicó en 5.0 % en octubre-diciembre del 2025, para una variación de 0.2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.

El promedio del de la tasa de desocupación abierta en el 2025 también fue de 5.0 %, para una reducción de 0.1 % con respecto a 2024.

La tasa de subutilización de la fuerza de trabajo (SU3), indicador equivalente a la antigua tasa de desocupación ampliada, que incluye tanto a los desocupados abiertos (buscando activamente trabajo) como a las personas que estarían dispuestas a trabajar si se les ofrece un empleo, se situó en 9.2 % en octubre-diciembre de 2025.

Esto es una disminución de 0.2 puntos porcentuales con respecto a octubre-diciembre de 2024.

En tanto que la población inactiva se situó en 2,786,496 personas en el cuarto trimestre de 2025, para una tasa de inactividad de 33.9 %, inferior en 0.7 puntos porcentuales respecto al 34.6 % registrado en el trimestre octubre-diciembre de 2024.

La población inactiva se encuentra compuesta por aquellos en edad de trabajar que no se encuentran ocupados ni en búsqueda activa de trabajo, como son aquellos con responsabilidades familiares o quehaceres del hogar, estudiantes y personas con condiciones de salud permanentes o temporales.

Evolución de la informalidad

Al analizar el comportamiento de la tasa de informalidad, el Banco Central indica que el resultado de 54.2 % en octubre-diciembre del 2025 fue 4.7 puntos porcentuales menor al máximo histórico de 58.9 % experimentado durante la pandemia del covid-19 y 0.6 puntos porcentuales por debajo del nivel de 54.8 % observado en octubre – diciembre de 2024.

El dato ubica la tasa de informalidad dominicana se ubica ligeramente por encima de la mediana en América Latina y el Caribe (47 %), donde los ocupados al margen de la formalidad sigue siendo uno de los retos más persistentes del mercado laboral de la región.

A pesar de mantener una senda descendente desde 2021, aún persisten factores estructurales que hacen que la informalidad afecte a casi la mitad de las personas ocupadas en la región, con diferencias significativas entre los 12 países con estadísticas metodológicamente comparables.

En ese tenor, en países como Bolivia, Perú y Ecuador la informalidad se encuentra en 70 % o más y en otros como Uruguay y Chile las tasas son menores al 30 %, subraya el BCRD en una nota de prensa.

Aumentan los ingresos laborales De acuerdo con la institución, la generación de nuevos ocupados netos, principal fuente de los ingresos corrientes de los hogares ha contribuido a mejorar el bienestar de la población a través del aumento de los ingresos laborales, combinado con los programas sociales. Esto se ha reflejado en un aumento del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población, "permitiéndoles a cada vez más dominicanos superar el umbral de la pobreza monetaria". De esta forma, el Banco Central registra un desempeño favorable del mercado laboral formal, con una tasa de ocupación cercana a su nivel máximo e indicadores de ocupación en torno a "mínimos históricos" desde el inicio de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) en el 2014.