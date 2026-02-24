Día de la Independencia Nacional: el 27 de febrero es inamovible y no laborable

La disposición del Ministerio de Trabajo sobre el feriado se aplicará en todos los establecimientos. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el viernes 27 de febrero Día de la Independencia Nacional es inamovible y por lo tanto no es laborable.

La clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el lunes 2 de marzo, de conformidad con la Ley 139-97 , relativa a los días feriados.

Esta disposición deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país, indica una nota de prensa del Ministerio de Trabajo.

República Dominicana conmemora el Día de la Independencia Nacional

La República Dominicana celebra este 27 de febrero el Día de la Independencia Nacional, fecha en la que se conmemora la proclamación de 1844 que marcó el nacimiento de la nación libre y soberana.

Te puede interesar Palacio Nacional rinde homenaje a la insignia tricolor en el 182.º aniversario de la Independencia

La gesta independentista fue liderada por los patricios Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, cuyos ideales de libertad y soberanía exaltan esta conmemoración.

Como cada año, el país reafirma su compromiso con los valores democráticos y el fortalecimiento de la identidad nacional, en una jornada marcada por el fervor patriótico y la participación ciudadana.

La Independencia Nacional no solo significó la separación política, sino también el inicio de la construcción institucional y democrática del país.