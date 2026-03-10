Los empleados públicos trabajan cuatro horas menos y cobran más

Empleados públicos llegan al edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (El Huacal) para comenzar su jornada laboral el 9 de julio de 2025. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

A pesar de que los empleados públicos dominicanos percibían al cierre del año pasado el cuarto mejor ingreso por tiempo de trabajo, su jornada laboral se redujo casi una hora durante la última década, ubicándose por debajo del promedio del resto de las actividades económicas.

Los colaboradores del sector administración pública y defensa pasaron de promediar 38.8 horas trabajadas a la semana en 2015 a 38 el año pasado, una reducción de casi una hora, de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Sin embargo, en ese mismo período, el ingreso promedio por hora trabajada de los servidores gubernamentales aumentó un 72.8 %, al pasar de 120.5 pesos a 208.2 pesos, equivalente a un incremento absoluto de 87.7 pesos.

Durante el último trimestre del 2025, los trabajadores públicos laboraron 36.4 horas, lo que implica una reducción de dos horas con relación a igual período del año anterior, cuando la jornada ascendió a 38.4 horas.

Al comprarse con el promedio de los ocupados de las diferentes actividades económicas del país, los servidores estatales trabajaron casi cuatro horas menos. Mientras en los diversos sectores el promedio de la jornada fue de 40.3 horas en el último trimestre del año pasado, en el público la cifra fue de 36.4 horas.

Menos horas, más ingresos

Aunque laboran menos horas que el resto de los ocupados, los trabajadores del sector público tienen mejores ingresos por hora.

Los ocupados por el Gobierno terminaron el período octubre-diciembre devengando 219.1 pesos la hora, una cifra que superó el ingreso promedio del resto de los sectores económicos, que ascendió a 170.2 pesos, para una diferencia a favor de los primeros de casi 49 pesos.

Cuando se compara con el último trimestre de 2024, período en el cual los servidores públicos finalizaron recibiendo 201.2 pesos, se evidencia un alza de cerca de 18 pesos en durante el citado lapso.

El ingreso por hora de los servidores públicos solo fue superado por el de los ocupados del sector intermediación financiera y seguros (288.2 pesos), enseñanza (259.2) y los de salud y asistencia social (243.2 pesos), según los registros del BCRD.

Ocupados

En el sector administración pública y defensa, al cierre del año pasado, habían empleados 307,458 personas, de acuerdo con los datos del Banco Central. La cifra implica que durante el último año los trabajadores gubernamentales se incrementaron en 26,033, cuando se compara con los 281,425 del período octubre-diciembre de 2024.