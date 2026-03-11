Economía dominicana atrajo más de 1,600 trabajadores extranjeros en 2025

Empleadas de un comercio, sector que emplea más de 6,600 extranjeros. ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE )

La economía dominicana continúa atrayendo mano de obra extranjera formal, principalmente desde naciones latinoamericanas. Una de las razones pudiera estar siendo el salario que devengan los foráneos en el país y el crecimiento que este experimenta cada año, que supera el sueldo promedio nacional.

La cantidad de trabajadores de otra nacionalidad en el mercado laboral formal de la República Dominicana aumentó un 4.4 % entre diciembre de 2024 e igual mes del año pasado, totalizando 38,172 personas, para un incremento absoluto de 1,609, según el último boletín estadístico de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

En términos relativos, los brasileños, colombianos y hondureños fueron los inmigrantes que más aumentaron su participación en el último año, aunque visto de manera absoluta, el crecimiento fue liderado por los haitianos y los venezolanos.

Los brasileños registraron un alza de un 20.8 % en el citado período, al pasar de 192 trabajadores a 232, para un aumento absoluto de 40 personas. Asimismo, la cantidad de colombianos se incrementó en 225 nuevos empleados, subiendo desde los 2,058 en diciembre de 2024 hasta los 2,283 al cierre del año pasado, equivalente a un alza de un 10.9 %.

De igual forma, los hondureños experimentaron una expansión de un 10.1 %, pasando de 148 personas a 163 durante el referido lapso, de acuerdo con las cifras de la TSS.

En términos generales, los nacionales de otros países representaron el 1.6 % del total de cotizantes del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), que a diciembre de 2025 ascendieron a 2,432,540 de personas.

Haitianos y venezolanos

Sin embargo, visto desde el crecimiento absoluto, los haitianos y los venezolanos dominaron el crecimiento de los trabajadores extranjeros en la economía nacional en el último año, aportando los primeros 428 nuevos cotizantes y los segundos 360.

Te puede interesar El mercado laboral crece con 121,164 nuevas personas ocupadas; desempleo e informalidad bajan

A estos le siguieron los cubanos (113 trabajadores), chinos (112), mexicanos (71), peruanos (57), argentinos (27) y ecuatorianos (19), inmigrantes cuyo crecimiento estuvo por encima del 7 %. Además, el mercado laboral formal del país contrató ocho guatemaltecos.

Poco más del 67 % de los inmigrantes que cotizan en el SDSS laboran para el sector servicios (25,684 trabajadores), principalmente en los subsectores de comercio (6,603), otros servicios (5,720) y hoteles, bares y restaurantes (3,829).

El resto se congregó en el sector industrial (8,609 personas) y el agropecuario (3,829), según el boletín de la Tesorería de la Seguridad Social.

Salario más alto

Los foráneos que laboran en el país tienen una ventaja sobre el resto de los trabajadores: perciben, en promedio, un salario más elevado que el sueldo nacional cotizable, además de que experimentaron en los últimos dos años un crecimiento porcentual superior al general.

Los extranjeros finalizaron el año pasado con un salario promedio cotizable de 69,998.5 pesos, casi el doble del nacional, que ascendió a 38,733.9 pesos.

De igual forma, el sueldo promedio cotizable de los inmigrantes registró entre 2024 y 2025 un mayor aumento, en términos porcentuales, que el salario nacional.

Mientras el sueldo nacional cotizable creció un 5.4 % y un 7.6 % en diciembre de 2024 e igual mes de 2025, respectivamente, el de los extranjeros subió un 8.7 % y un 10.1 % en ese mismo período, de acuerdo con los registros de la TSS.