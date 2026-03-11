El ingreso crece 5.7 % por cada año educativo de los trabajadores en RD
Completar la universidad aumenta el salario en 85.9 %, según estudio de la Copardom
La formalidad eleva los ingresos un 30 % más que la informalidad
Reducir la informalidad y ofrecer formación para contar con trabajadores cada vez más cualificados son dos de los grandes retos que debe encarar el sector laboral dominicano de cara a los próximos años, lo que implica entender cuáles son los factores que inciden sobre el mercado y movilizan los ingresos.
En la República Dominicana, la generación de empleo formal está estrechamente vinculada con los niveles educativos y la especialización –sobre todo en educación superior y posgrados– al que tiene acceso la población trabajadora, de acuerdo a un análisis realizado por la firma Analytica para la Confederación Nacional de la República Dominicana (Copardom).
El estudio "Mercado laboral: análisis y políticas públicas" ofrece datos a octubre del 2025 y señala que el ingreso real de los trabajadores crece 5.7 % por cada año de educación cursado –sobre todo en los niveles universitarios, técnicos y de posgrado– lo que convierte a la educación superior en el factor más determinante en el incremento salarial.
"Eso quiere decir que, si yo tengo 10 años de formación más que tú, (compartiendo) todas las demás constantes de vivir en el mismo sitio, haciendo lo mismo y el mismo género, yo voy a ganar un 50 % más. Eso parece poquito, pero ahí tenemos que entrar en otro tema, que es la calidad de la educación", observó la socio directora de Analytica, Jacqueline Mora.
En efecto, el estudio señala que solo completar el ciclo completo de educación universitaria dispara en hasta 85.9 % su salario en el mercado formal, lo que representa una brecha importante frente a personas que solo poseen niveles básicos o secundarios. El nivel de posgrado es el que otorga a las personas el mayor retorno en términos de ingreso laboral, incidiendo en un 94.2 %.
"Esto demuestra que a mayor formación, mayor remuneración", señaló la presidenta de la Copardom, Laura Peña Izquierdo durante la presentación del estudio, lanzado como parte de la celebración del 80 aniversario del gremio patronal.
Indicó que las empresas deben ser capaces de desarrollar habilidades internamente para contribuir al crecimiento profesional y económico de sus empleados.
Así las cosas, existen cuatro variables que influyen significativamente en la mejora del salario en el mercado laboral formal:
- La categoría ocupacional
- Formalidad del empleo
- Tamaño de la empresa
- Nivel educativo
¿Y la experiencia?
Contrario a lo que se podría creer, la experiencia laboral aporta apenas un 3.6 % adicional al ingreso real del trabajador por cada año de labor.
Este componente también depende de algo cada vez más difícil de conseguir para las empresas en la actualidad: la retención de sus trabajadores a lo largo del tiempo.
Y es que la experiencia laboral dentro de una misma empresa empieza a influir en el crecimiento del salario en dos dígitos a partir de los seis años, con una incidencia entre un 12.1 % hasta los nueve años y de un 17.7 % a partir de los diez años, por lo que la retención del talento joven es un factor clave para las empresas en este sentido.
Vistas por su tamaño, las grandes empresas son las que cuentan con mayores posibilidades de pagar más a sus empleados. El trabajador que forme parte de una gran empresa cuenta con beneficio marginal de hasta 37.9 %. En contraste, una microempresa apenas ofrece un beneficio marginal de 17.7 %.
De acuerdo con Mora –quien se desempeña como viceminsitra técnica de Turismo en la función pública–, los datos siguieren que se debe aumentar la probabilidad de subsistencia de las mipymes mediante políticas públicas que las apoyen y les permitan crecer, así como implementar acciones que fomenten la competitividad.
La formalidad
Más allá de los beneficios que otorga la seguridad social, laborar dentro del mercado laboral formal garantiza que el empleado gane un salario promedio hasta 30 % más elevado que alguien que trabaje en el mercado informal.
Sin embargo, esta dinámica no se da de la misma manera en todos los sectores, en el que el salario informal compite con el formal.
Segmentos como la agricultura, la construcción y el comercio cuentan con tasas de informalidad que rondan el 91 %, el 86 % y el 67 %, respectivamente, mientras que otros sectores cuentan con tasas mucho más bajas, como salud (10 %), enseñanza (10 %), intermediación financiera (22 %), manufactura (36 %), hoteles, bares y restaurantes (56 %), entre otros.
"En los próximos 30 años, el objetivo fundamental es aumentar el ingreso y reducir evidentemente la inequidad que hay", subrayó Mora, quien explicó que alcanzarlo dependerá de una mayor inversión pública, más educación técnica, una distribución territorial más equitativa y una amplia formalización en todos los sectores.
En el evento también se anunció del lanzamiento del Syslab, una herramienta diseñada para ser utilizada a lo interno de Copardom y que permite dar seguimiento mensual y trimestral a las estadísticas laborales mediante tableros interactivos segmentados por género, edad, región y sector.