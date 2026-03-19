Recaudaciones por impuesto a los salarios crece un 15.5 % entre enero y febrero

Los asalariados que deben pagar impuesto sobre la renta (ISR) fueron la tercera mayor fuente de ingresos para la Dirección General de Impuestos Internos ( DGII ) entre enero y febrero de este año, superando las estimaciones realizadas por el Gobierno para ese período.

Aunque el tributo limita la capacidad de consumo de los trabajadores, la DGII resalta el aporte del ISR al salario, por cuyo concepto recaudó 22,699.5 millones de pesos en los primeros dos meses de 2026, equivalente al 81.7 % del total de impuesto sobre la renta a las personas físicas, que ascendió a 27,795.3 millones de pesos.

En términos absolutos, los empleados tributaron 3,053.2 millones de pesos más que lo pagado entre enero y febrero del año pasado, lo que implica un incremento de un 15.5 %.

Este aumento se explica por el alza de un 14.8 % en la cantidad de asalariados gravados y un incremento de un 15.1 % en el monto retenido. Este comportamiento positivo refleja un avance en las condiciones del mercado laboral y un crecimiento en los salarios, destaca el informe de recaudación mensual de la institución.

Además, el monto recibido por Impuestos Internos producto de ese gravamen representó 1,019.7 millones de pesos adicionales a lo que había estimado el Gobierno en el Presupuesto General del Estado para el citado período.

Sin indexación

El Código Tributario establece su artículo 296 un pago sobre la renta para las personas físicas, el cual debe ser ajustado cada año por inflación. Sin embargo, en varios períodos de Gobierno la medida no se ha aplicado y actualmente se encuentra congelada desde 2017, iniciando la escala salarial gravada en los 34,700 pesos mensuales.

Recientemente un grupo de legisladores de partidos opositores depositaron ante el Tribunal Constitucional un recurso con el cual buscan que se declare inconstitucional el artículo de la Ley del Presupuesto General del Estado que deja sin efecto la aplicación de la indexación del salario exento del ISR.

"El resultado de no aplicar la indexación es que cada año se recorta de manera silenciosa el ingreso real de los dominicanos. Hoy ya son cerca de 730,000 trabajadores a quienes se les está cobrando más de lo que legalmente corresponde", precisó el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, al momento de presentar la iniciativa y aprovechó para señalar que la situación ha provocado que miles de trabajadores tributen sin que necesariamente haya aumentado su poder adquisitivo.

Peso sobre los ingresos

El pago del tributo por parte de los trabajadores que tienen su salario gravado solo fue superado por el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS), que aportó 44,364.5 millones de pesos entre enero y febrero de este año, y por el ISR de las empresas, que generó 30,947.4 millones de pesos.

El ISR a los asalariados tiene un peso importante en las recaudaciones fiscales de la Dirección General de Impuestos Internos, pues en los primeros dos meses del 2026 el aporte de ese gravamen sobre el total representó el 13.6 %.