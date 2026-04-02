La reforma laboral permitirá dar licencia de tres días por muerte de hermanos

Si se aprueba totalmente en el Congreso, la reforma laboral permitirá dar licencias por duelo a los dominicanos que hayan sufrido la muerte de un hermano, un aspecto que no está incluido en el Código de Trabajo actual.

Así lo determinó por mayoría de votos la comisión de diputados que estudia la reforma laboral. Según la ley laboral vigente en el país, la pérdida de un hermano no es una causal para otorgar licencias, por lo que el permiso solo se otorga por el fallecimiento de padres, abuelos, hijos y esposos.

Sin embargo, lo aprobado en un equipo de la Cámara de Diputados cambiaría ese aspecto para dar tres días de licencia en los casos de muerte de los hermanos.

Con la aprobación de los diputados, la comisión que estudia la reforma laboral acogió una propuesta del diputado Adelso de Jesús Rubén Contreras, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que es el autor del proyecto de ley que modifica el artículo 54 del Código de Trabajo, que trata sobre las licencias.

Uno de los argumentos del proyecto establece que el Código de Trabajo vigente en la República Dominicana, que se promulgó en 1992, "no contempla ciertas situaciones que con frecuencia se producen en las relaciones laborales", refiriéndose así a la muerte de los hermanos.

Permisos por internamientos

La misma aprobación de la comisión de diputados dispone que, si el nuevo Código de Trabajo es aprobado, el empleador podrá conceder al trabajador un permiso de ocho días sin disfrute de sueldo en el caso de internamiento médico de esposos e hijos.

El permiso, según el proyecto, no podrá exceder de dos por año y deberá someterse a regímenes de revisión para evitar ilegalidades o falsedades.

El avance del Código

Para que estas disposiciones aprobadas a lo interno de una comisión sean acogidas en su totalidad, deberán pasar por la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados y del Senado.

Si se aceptan, formarían parte del nuevo Código de Trabajo que se estudia desde octubre de 2024 y que incluye otras novedades como la regulación del teletrabajo, el trabajo doméstico y el aumento de la licencia por paternidad y las vacaciones.