Empresa anuncia más de 280 vacantes en seguridad, limpieza y mantenimiento

La convocatoria para postular a estos empleos está dirigida tanto a hombres como a mujeres. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 280 puestos de trabajo en las áreas de seguridad y servicios están disponibles para contratación en el país. Las vacantes incluyen más de 100 posiciones en seguridad y hotelería, 50 en limpieza y jardinería, y unas 30 en mantenimiento técnico, especialmente en electricidad, plomería y áreas afines.

La convocatoria la hace Grupo Eulen República Dominicana, que este martes anunció una estrategia de reclutamiento para dinamizar el mercado laboral y cubrir la creciente demanda de servicios especializados.

Antonio Pérez Díaz, gerente general de Grupo Eulen en Panamá y República Dominicana, dijo que para facilitar el acceso a estas oportunidades y agilizar la captación de currículos, la empresa ha implementado miniferias de empleo semanales en sus instalaciones, convirtiéndose en un puente directo entre los buscadores de empleo y una contratación formal con todos los beneficios de ley. .

Equidad de género

La convocatoria está dirigida tanto a hombres como a mujeres, bajo un enfoque de equidad de género, e incluye desde perfiles operativos hasta posiciones calificadas y de supervisión, con al menos 20 vacantes en estos últimos niveles.

En una nota de prensa, la empresa dijo que se promueve el desarrollo interno del personal mediante programas de capacitación continua, orientados a fortalecer habilidades y facilitar el acceso a roles de liderazgo dentro de la organización.

Las jornadas de reclutamiento se realizan los martes y jueves, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en su centro ubicado en la calle San Juan Bautista de la Salle, en el sector Mirador Norte, en Santo Domingo.

Los interesados pueden ponerse en contacto al correo electrónico reclutamientord@eulen.com.