Ministerio de Trabajo impulsa pacto laboral entre la minera Cormidom y sindicato

El acuerdo firmado por el ministro de Trabajo, Eddy Olivarez, garantiza la estabilidad laboral entre la empresa minera y los trabajadores. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo informó este martes que propició que se alcanzara un acuerdo entre la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) y el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema) para fortalecer la estabilidad laboral entre ambos.

El convenio se firmó durante un acto encabezado por el titular de la entidad, Eddy Olivares, quien resaltó la importancia del diálogo como herramienta fundamental para la construcción de relaciones laborales sostenibles, refiere una nota de prensa.

"Este acuerdo es un ejemplo de la república que queremos construir, basada en el respeto, el entendimiento y la concertación entre empleadores y trabajadores. Aquí no hubo confrontación, sino voluntad de diálogo, y ese es el camino correcto", expresó.

El funcionario subrayó, además, que este tipo de iniciativas fortalecen la estabilidad laboral y contribuyen al desarrollo económico del país.

"Cuando las empresas y los trabajadores se ponen de acuerdo, gana la productividad, gana la paz laboral y gana la República Dominicana", agregó.

El ministro calificó la firma del convenio colectivo como un "triunfo del diálogo", destacando que se logró de manera ejemplar, sin necesidad de manifestaciones o protestas, lo que constituye un hito para la empresa y el clima laboral de la región.

Características del acuerdo

El pacto, firmado en el Ministerio de Trabajo, tendrá una vigencia de tres años, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028.

En el acuerdo se regulan las relaciones laborales en la mina Cerro de Maimón, para garantizar la estabilidad, la armonía y la paz laboral.

El convenio, además, establece un conjunto de beneficios económicos y sociales para los trabajadores mineros. Entre estos destacan aumentos salariales anuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o incrementos fijos de entre 5.5 % y 6 %.

No obstante, el Ministerio de Trabajo indicó que se aplicará siempre la opción más favorable para el trabajador.

Asimismo, dispone un 17 % adicional para el turno nocturno y un recargo del 120 % para labores realizadas en días de descanso o no laborables.

En materia de compensaciones, se incluyen cuatro días adicionales de salario junto al sueldo de Navidad, como la entrega de una canasta navideña con un valor mínimo de 8,200 pesos.

También se dispone una participación del 10 % en las utilidades netas de la empresa y la implementación de un programa de auxilio de cesantía voluntaria para hasta 15 empleados por año.