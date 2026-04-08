Ministerio de Trabajo llama a flexibilizar la jornada laboral ante fuertes lluvias

Sede del Ministerio de Trabajo. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo exhortó este miércoles a los empleadores a flexibilizar la jornada laboral e implementar el teletrabajo en zonas vulnerables, como medida preventiva ante las fuertes lluvias que afectan al país debido a la incidencia de una vaguada.

A través de un comunicado de prensa, la entidad también instó a posponer las actividades comerciales no esenciales en los lugares afectados por los intensos aguaceros, debido a las condiciones atmosféricas adversas, que según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), continuarán en gran parte del territorio nacional.

La institución hizo un llamado a los empleadores para que adopten las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores y permitan la flexibilización de las jornadas, facilitando que el personal pueda retornar a sus hogares de forma segura.

Protección laboral

El Ministerio de Trabajo destacó que las medidas adoptadas no implican pérdida de beneficios, derechos ni prerrogativas para los trabajadores.

Asimismo, resaltó que estas acciones deben mantenerse hasta que mejoren las condiciones atmosféricas.