El MAP llama a adoptar el teletrabajo en provincias en alerta por inundaciones

El Ministerio de Administración Pública (MAP), dispuso este lunes la adopción de medidas administrativas especiales en las provincias declaradas en alerta amarilla y verde, con el fin de preservar la seguridad de los servidores públicos que residen en zonas vulnerables.

En un comunicado, el MAP informó a todos los órganos y entes de la administración pública que, en atención a las condiciones climáticas adversas reportadas por los organismos competentes, se flexibilice la jornada laboral del personal, especialmente para los servidores públicos que residan en zonas vulnerables.

Recomendaciones para garantizar la continuidad de servicios públicos

La institución recomendó que, en la medida de lo posible, se implemente la modalidad de trabajo a distancia (teletrabajo), garantizando la continuidad de los servicios públicos y priorizando el uso eficiente de los recursos tecnológicos disponibles en cada institución.

Señaló que, las máximas autoridades institucionales deberán adoptar medidas de flexibilidad en los horarios de entrada y salida, así como considerar justificaciones válidas en los casos en que los servidores públicos enfrenten dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo debido a la situación.

En el comunicado, el MAP indica que de esta disposición quedan exceptuados aquellos órganos y entes que prestan servicios esenciales, tales como salud, seguridad, atención de emergencias y otros que no puedan ser interrumpidos, los cuales deberán asegurar la continuidad de sus operaciones conforme a sus protocolos internos.

La entidad explicó que esta decisión se fundamenta en el deber del Estado de proteger la vida, la seguridad y la salud de los servidores públicos, así como de garantizar la adecuada prestación de los servicios a la ciudadanía.

Asimismo, el MAP exhortó a todas las instituciones a mantenerse atentas a las informaciones oficiales y a actuar con la debida diligencia y responsabilidad ante la situación.