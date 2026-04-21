Reforma laboral no perimirá y será aprobada en esta legislatura, asegura el ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, considera que en el Congreso existe consenso para aprobar en esta legislatura la reforma laboral. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó este martes que el proyecto de reforma al Código de Trabajo no perimirá en el Congreso y aseguró que cuenta con el respaldo necesario para ser aprobado en la actual legislatura.

Olivares sostuvo que existe un consenso amplio entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, lo que garantiza la viabilidad de la iniciativa.

En ese sentido, indicó que tanto el presidente de la Cámara de Diputados como los voceros de los diferentes bloques han manifestado su apoyo al proyecto, incluso ante la posibilidad de que sea modificado tras haber sido aprobado en dos lecturas en el Senado.

"El respaldo de los diversos bloques, tanto del partido de Gobierno como de la oposición, determina que en la actual legislatura debe aprobarse", expresó el funcionario tras asistir a la juramentación de la nueva directiva de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur.

Reforma laboral beneficiará también a empleadores

El ministro destacó que la reforma laboral no solo beneficiará a los trabajadores, sino también al sector empresarial y al país en sentido general. Señaló que el actual Código de Trabajo, vigente desde 1992, ha quedado desfasado frente a las dinámicas del mercado laboral moderno.

"El país necesita un código del siglo 21. El código del 92, que fue un gran código, ya está fuera de la naturaleza propia del mercado laboral de este tiempo y de la propia regulación", afirmó.

Olivares advirtió que una eventual postergación de la reforma enviaría un mensaje negativo y afectaría a todos los sectores involucrados. En ese contexto, subrayó que se trata de un compromiso asumido tanto por el oficialismo como por la oposición, así como por representantes del sector empleador y los trabajadores.

Expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados conozca próximamente la pieza en el pleno y que, en caso de introducirse cambios, el Senado proceda a su aprobación de manera inmediata.