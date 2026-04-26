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trabajo infantil República Dominicana
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El Gobierno refuerza acciones para erradicar el trabajo infantil

Durante las inspecciones del 2005 no se detectaron casos de trabajo infantil

Este año solo han encontrado cinco menores trabajando en zonas agrícola

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    El Gobierno refuerza acciones para erradicar el trabajo infantil
    El Ministerio de Trabajo realiza operativos de inspección en todo el territorio nacional, con énfasis en zonas agrícolas. (FUENTE EXTERNA)

    Con 1,919 inspecciones realizadas en el primer trimestre de 2026, el Ministerio de Trabajo ha intensificado su ofensiva para erradicar el trabajo infantil en el país, informó el ministro Eddy Olivares Ortega.

    El funcionario explicó que este volumen representa el 37.7 % de todas las inspecciones efectuadas en 2025, cuando se registraron 5,094, y proyectó que, al cierre de este año, podrían superar las 7,600.

    Olivares destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para erradicar este flagelo, que incluye la ampliación del equipo técnico especializado compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y traductores, dedicado exclusivamente a la prevención, detección y erradicación del trabajo infantil en todo el territorio nacional.

    "Este cuerpo será ampliado durante el próximo semestre para incrementar su capacidad operativa y cobertura territorial", destacó en un informe. 

    Inspecciones en el sector agrícola

    Dijo que durante 2025 se realizaron 5,094 inspecciones en el área agrícola. Este año, el crecimiento es notable en el área, solo en el sector cañero: de 597 inspecciones en todo 2025, se ha pasado a 421 en el primer trimestre de 2026, equivalente al 70.5 % del total anual previo. "De continuar este ritmo, el año podría cerrar con cerca de 1,684 inspecciones, lo que representaría un aumento superior al 180 %", señala la información. 

    Solo cinco casos en 2026

    Las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo en el primer trimestre de 2026 permitieron identificar dos casos de trabajo infantil en zonas agrícolas del país, involucrando a un total de cinco menores de edad.

    De acuerdo con el informe oficial, en la provincia de Azua fueron detectados dos niños, de 10 y 6 años, realizando labores de recolección de tomates.

    En un segundo caso, en Higüey, tres menores participaban en trabajos vinculados a la cosecha de arroz.

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    Inspecciones del Ministerio de Trabajo en el sector agrícola.
    Inspecciones del Ministerio de Trabajo en el sector agrícola. (FUENTE EXTERNA)
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    Inspecciones en el sector agrícola.
    Inspecciones en el sector agrícola. (FUENTE EXTERNA)
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    Inspecciones en el sector agrícola.
    Inspecciones en el sector agrícola. (FUENTE EXTERNA)
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    Inspecciones en el sector agrícola.
    Inspecciones en el sector agrícola. (FUENTE EXTERNA)
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    Inspectores del Ministerio de Trabajo.
    Inspectores del Ministerio de Trabajo. (FUENTE EXTERNA)

      Medidas y acciones del Ministerio de Trabajo

      Las autoridades indicaron que ambos hallazgos se produjeron durante operativos de supervisión en áreas productivas, lo que evidencia una mayor capacidad de detección en campo.

      Tras la identificación de los casos, el Ministerio de Trabajo levantó actas de infracción y aplicó medidas correctivas orientadas a la protección de los menores.

      Entre estas acciones se incluye la reinserción y permanencia en el sistema educativo, así como el seguimiento directo a las familias involucradas.

      Además, se realizaron jornadas de sensibilización sobre la normativa vigente y se activaron mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar la restitución de los derechos de los niños afectados.

      • El informe precisa que durante el año 2025 no se registraron casos de trabajo infantil en las inspecciones realizadas, por lo que los detectados en 2026 marcan los primeros hallazgos en este período.
       
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