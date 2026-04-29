Decenas de trabajadores y representantes de distintas organizaciones sindicales marcharon este miércoles por varias calles de la ciudad de Santiago de los Caballeros en rechazo a cualquier intento de eliminar la cesantía laboral.

La movilización partió desde el Monumento a los Héroes de la Restauración y recorrió distintas vías hasta llegar al edificio gubernamental Presidente Antonio Guzmán Fernández, conocido como Huacalito, donde los manifestantes realizaron una concentración.

Durante la actividad, el dirigente sindical Rafael -Pepe- Abreu advirtió que las organizaciones de trabajadores podrían convocar a una huelga nacional si prosperan iniciativas que afecten este derecho laboral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-124723-pm-1-0a228786.jpeg Con pancartas y consignas, trabajadores se manifiestan en Santiago en rechazo a la eliminación de la cesantía. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Abreu sostuvo que el movimiento sindical mantiene una postura firme frente a lo que considera una amenaza contra la cesantía.

Acusó a legisladores de actuar en favor de "intereses empresariales" en lugar de defender a la clase trabajadora.

"El llamado a huelga no es una amenaza, sino una posibilidad real si se insiste en modificar este derecho", expresó.

El dirigente también cuestionó decisiones adoptadas en el Senado en el marco del estudio de la reforma laboral, al considerar que debilitan la aplicación de la cesantía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-124722-pm-a313ae54.jpeg Dirigentes sindicales y trabajadores se manifiestan en Santiago en defensa de los derechos laborales. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Otros representantes

En la actividad participarn diversos sectores, incluyendo representantes del transporte, salud, educación, alimentación y organizaciones universitarias, quienes coincidieron en que eliminar o debilitar este beneficio afectaría directamente las condiciones de vida de los trabajadores dominicanos.

Los manifestantes advirtieron que continuarán en las calles en defensa de sus derechos laborales.