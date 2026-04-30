Industriales insisten en que la cesantía se debata en la reforma laboral

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) volvió a referirse al proyecto de modificación del Código Laboral, manifestando que la cesantía no puede quedar fuera de la discusión y planteando cambios sobre ese tema.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, dijo que el gremio proponemos su modificación para establecer topes para los nuevos contratos laborales y facilitar la creación de nuevos empleos, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores actuales y aliviando la carga económica que representa para las industrias la legislación vigente.

"Una reforma del Código de Trabajo que no incluya una discusión sincera sobre la cesantía no fomentará la formalización en nuestro mercado laboral que es, en definitiva, lo que todos deseamos", afirmó.

Al hablar en un evento por motivo del Día de la Industria Nacional y del 64 aniversario de la AIRD, donde también comentó sobre la necesidad de cambios a la Ley de Seguridad Social, Pujols declaró que, en el caso específico de la reforma laboral, debe reflejar los cambios estructurales que ha sufrido la economía dominicana en las últimas décadas.

Seguridad social

Respecto a la modificación de la seguridad social, los industriales mostraron su preocupación sobre un primer anteproyecto al que relevaron que tuvieron acceso y en el cual se incluye un aumento aproximado de un 30 % en los aportes que deben hacer los empleadores y los afiliados a la Tesorería de la Seguridad Social.

"Aunque no hemos visto los estudios actuariales que deben sustentar cualquier reforma al sistema, tal como lo dispone la Ley 87-01 vigente, nos queda claro que el incremento propuesto pudiera, por sí solo, incentivar aún más la informalidad laboral en nuestra economía", advirtió.

El vicepresidente de la AIRD dijo estar confiado en que los puntos serán debidamente ponderados por quienes tienen a cargo el proceso de análisis de ambas reformas.

"Nos preocupa que, si hoy el costo laboral ya es elevado y promueve la informalidad, la aprobación de estas reformas sin considerar nuestros planteamientos podría agravar aún más la situación. Formalizarse sería cada vez más costoso y más difícil. Y ante esa realidad, todos perderemos", puntualizó.

El evento por el Día de la Industria Nacional contó con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, y de funcionarios y empresarios del sector industrial.