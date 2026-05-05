Adafp participa en misión internacional sobre reformas a sistemas de pensiones

En el centro, la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp), Kirsis Jáquez. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp), Kirsis Jáquez, participó en una misión de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) en Washington, D.C., en la cual se llevaron a cabo reuniones con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Jáquez asistió en representación de la Adafp como miembro de la FIAP, junto a Guillermo Zamarripa, presidente de la federación y de Amafore, de México; Andrés Velasco, presidente de Asofondos, de Colombia; y Karol Fernández, vicepresidenta ejecutiva del organismo, señala una nota de prensa.

Durante los encuentros, se abordaron los retos de perfeccionamientos para mejorar las pensiones, los bajos niveles de tasa de cotización, la informalidad laboral, las nuevas modalidades del mercado de trabajo, el envejecimiento poblacional y sus implicaciones para los sistemas previsionales.

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Desafíos y propuestas para los sistemas de pensiones

En ese sentido, se discutió la importancia de fortalecer los sistemas de pensiones multipilares, combinando esquemas de ahorro individual con componentes solidarios, como una vía para reducir presiones fiscales a largo plazo.

También se analizaron aspectos vinculados al rol fiduciario de las administradoras de fondos de pensiones y el impacto de los sistemas de capitalización individual en las economías, particularmente en el desarrollo de los mercados financieros, de valores y de capitales. Asimismo, se planteó la relevancia de diversificar las inversiones hacia sectores que impulsen el empleo y el financiamiento de infraestructuras.

La Adafp informó en nota de prensa que en las reuniones participaron especialistas de los organismos internacionales en áreas de pensiones, protección social, mercados laborales, política fiscal y desarrollo económico.

De manera adicional, Jáquez sostuvo un encuentro bilateral con representantes del FMI, en el que se revisaron temas relacionados con el crecimiento de los fondos de pensiones administrados por las AFP y su incidencia en la economía dominicana, así como en los mercados financieros y de capitales.

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