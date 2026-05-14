Empaques Smurfit Westrock genera más de 400 empleos en RD con inversión de US$140 millones

De derecha a izquierda: Mónica Álzate, jefa de comunicaciones y el gerente general, Carlos A. Marchena, Alexander Ricart, Gerente de producción de Sacos y Juan Pablo Orrego, Gerente Comercial de la División de Sacos (fundas) de papel. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Cada caja cuenta una historia de diseño y logística realizada con pasión, conocimiento, talento y compromiso; ese es el valor agregado. Así definió Mónica Álzate, jefa de comunicaciones de Smurfit Westrock, el significado de la empresa, de origen irlandés, que opera en 40 países, incluyendo República Dominicana, con una inversión en los últimos 10 años de US$140 millones de dólares en expansión y modernización de la operación.

"Creamos soluciones tomando en cuenta el producto y el diseño del cliente. Realizamos procesos logísticos para identificar oportunidades o fallas que quizás al cliente no se le habían ocurrido; así es como sucede la innovación, y eso nos diferencia. No solo es el precio de la caja, es el valor de cómo ayudo a optimizar su proceso logístico y generar ahorros", indicó Mónica durante un recorrido con periodistas realizado el miércoles en una de las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Aníbal de Espinosa, en el sector Villas Agrícolas, Distrito Nacional, Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0633-30e512f4.jpeg Muestra de cajas para vegetales. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

De acuerdo con las declaraciones del gerente general, Carlos A. Marchena, la empresa, que produce y recicla empaques a base de papel, llegó al país en el año 1997, impulsando la industria local y promoviendo la creación de empleos, con 478 colaboradores distribuidos en las sedes de Villas Agrícolas, Haina y Santiago de los Caballeros.

Te puede interesar Inversión extranjera directa en RD crece 6.4 % en el primer trimestre pese a tensiones geopolíticas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0596-5388d43a.jpeg Gerente general, Carlos A. Marchena, explica el proceso de producción y logística. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Explicó que Smurfit Westrock trabaja en República Dominicana con corrugados, sacos, reciclaje y plegadizos, teniendo como objetivo no solo vender sino también, contribuir al reciclaje, reemplazar materiales no sostenibles y disminuir la huella de carbono.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0634-b9dbbf65.jpeg Ejemplares de cajas. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Recorrido

En una visita guiada con miembros de la prensa por las instalaciones de Smurfit Westrock, se pudo visualizar las áreas de trabajo de los empleados, que incluyen enfermería, estaciones de maquinarias, mesas de diseño, comedor, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0618-a9b3ae65.jpeg Bobinas en planta vistas en el recorrido de periodistas y directivos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El equipo que labora en el proceso de creación de las cajas y bolsas incluye gerentes de producción, técnicos de calidad e ingenieros en procesos, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0625-6f084e3f.jpeg Laminas en almacén. (DIARIO LIBRE)

"En la parte de corrugado es por etapas, desde la cabina de mando hasta la conversión del papel en láminas", indicó Alfredo Gómez, gerente de producción.

Apoyo a las micro y grandes empresas Smurfit Westrock

Marchena sostuvo que Smurfit Westrock apuesta por impactar tanto a grandes empresas de marcas reconocidas como a pequeños emprendedores que buscan comprar cajas o fundas de cartón para sus productos, ya sean alimentos o artículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0647-2cb3c368.jpeg Colaboradores realizan trabajos en planta. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

En el año 2025, la empresa amplió sus coberturas para mejorar la accesibilidad a los clientes, a través de nuevas oficinas de ventas y de la tienda de empaques "Todo Cartón SW".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0677-9d7f98c4.jpeg Vista de las pantallas en el espacio de la troqueladora. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

De acuerdo con los directivos, en este año 2026 Smurfit Westrock incorporó una nueva máquina laminadora que añade valor agregado a los empaques de alimentos procesados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0641-cd167615.jpeg Colaborador muestra procesos de corte. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Aportes a la comunidad

El gerente Carlos A. Marchena explicó que parte de sus iniciativas como empresa es colaborar con el desarrollo de la comunidad. En ese sentido, desde la Fundación Abriendo Caminos brindan a niños y adolescentes del sector Villas Agrícolas acompañamiento psicosocial. Además, facilitan a los jóvenes la inserción laboral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0664-8104a7a5.jpeg Saco o funda de papel realizada en Smurfit Westrock. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Características del servicio

Mónica Álzate, jefa de comunicaciones, señaló que las características y costos del empaque realizado a base de papel dependerán de las necesidades del cliente, la cantidad y el producto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/img0696-11a2f84b.jpeg Vista de máquinas. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Sin embargo, aseguró que cada experiencia de compra es totalmente personalizada, con impresión y diseños de alta calidad, incorporación de maquinarias de tecnología y corrugado para protección logística. Además, los sacos de papel son resistentes y versátiles para la agroindustria, la construcción y el comercio.

Smurfit Westrock es una compañía global en papel y empaques sostenibles que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y como cotización secundaria en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y de manera combinada, Smurfit Westrock.