Empresarios rechazan reforma laboral aprobada y piden a legisladores "diálogo" para buscar consenso

Los empresarios llamaron al Congreso a actuar con prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica ante la reforma laboral. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El empresariado dominicano reaccionó la tarde de este miércoles a la aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley Orgánica que modifica el Código de Trabajo y planteó que la normativa sancionada "aún no refleja plenamente" algunos consensos construidos durante el diálogo tripartito que se ha sostenido durante meses, del cual ha formado parte activa.

La pieza, aprobada a unanimidad y en primera lectura por los diputados, no tocó la cesantía -un reclamo del sector empresarial- e introdujo cambios como más días de licencia de paternidad, aumento de un día de vacaciones a empleados con tres y cinco años, así como 13 causas por las cuales un contrato de trabajo puede ser suspendido. Ahora va al Senado para su conocimiento.

A través de un comunicado, la clase empresarial del país pidió a los legisladores "actuar con prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad" con la pieza y permitir que el diálogo continúe para que "se incorporen los elementos necesarios para alcanzar una reforma verdaderamente transformadora y ampliamente respaldada".

"Tras una revisión preliminar de la propuesta actualmente en discusión, advertimos que algunos consensos construidos durante el proceso de diálogo tripartito aún no se reflejan plenamente, mientras otros temas relevantes para una verdadera modernización permanecen pendientes", planteó.

Una reforma laboral que requiere prudencia y consenso pic.twitter.com/VGgEBGy1ts — CONEP (@CONEP_RD) May 20, 2026

"La República Dominicana necesita una reforma laboral trascendente que mire hacia adelante, que responda a las nuevas dinámicas del empleo, a la realidad de un entorno económico cada vez más competitivo y a las aspiraciones de crecimiento y desarrollo del país" Empresariado “

Planteó, de igual manera, que la pieza sancionada implicaría ciertos aspectos no convenientes para empleadores y colaboradores. Citó entre estos: incremento de costos laborales, incertidumbre jurídica, dificultad para generar nuevos empleos formales y afectación a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La reforma que quieren

"Estos elementos deben analizarse cuidadosamente para asegurar un equilibrio adecuado entre protección laboral, productividad y sostenibilidad", acotó.

En el comunicado, los empresarios plantearon que quieren una reforma laboral moderna que beneficie a los trabajadores, pero que también que impulse retos estructurales del sector.

"Una legislación laboral moderna debe preservar y fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores, pero también contribuir a enfrentar retos estructurales que limitan el potencial del país, como la informalidad, impulsar la productividad, promover la creación de más y mejores empleos y fortalecer la competitividad nacional", dice el texto.

Entidades firmantes Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) Asociación de Apicultores de la Provincia San Cristóbal (APISAN) Asociación de Artesanos de las Chacabanas Dominicanas (ACHADOM) Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, INC. (ABA) Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) Asociación de Dueños de Laboratorios Privados, Inc. (ANDELAP) Asociación de Empresas Distribuidoras de Combustible a Domicilio (ADECOM) Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido, INC. (ADECOR) Asociación de Fabricantes de Cosméticos (APYMEFAC) Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) Asociación de Industria y Empresas de Haina y Región Sur (AIE DE HAINA Y REGIÓN SUR) Asociación de Industriales de la Región Norte, INC. (AIREN) Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas República Dominicana, INC. (ASIBENAS) Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, INC. (INFADOMI) Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) Asociación de la Micro y Pequeña Empresa, Inc. (ASOPECO) Asociación de Navieros de la República Dominicana, INC. (ANRD) Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textiles, Inc. (APYMETEX) Asociación de Pequeños Comerciantes de Gas Licuado de Petróleo (ASOPYMEGAS) Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (PROCIGAR) Asociación de Puestos de Bolsas de la Republica Dominicana INC. (APB) Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, INC. (ARAPF) Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, INC. (ADAFP) Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, Inc. (ADOCOSE) Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC) Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC) Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC) Asociación Dominicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO) Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Inc. (ADOFA) Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, Inc. (ADHA) Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias y Afines, Inc. (ASODOINA) Asociación Dominicana de Industrias Gráficas y Afines, Inc. (ADIGA) Asociación Dominicana de Industrias Textiles, Inc. (ADITEX) Asociación Dominicana de Joyería y Artesanos, INC. (ASODOJO) Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, INC. (ADIE) Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, Inc. (ADME) Asociación Dominicana de Productores de Ron, INC. (ADOPRON) Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) Asociación Dominicana de Sistemas Eléctricos Aislados (ADOSEA) Asociación Dominicana De Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud, INC. (ADIMARS) Asociación Dominicana del Calzado (ADOCALZA) Asociación Dominicana de Zonas Francas, INC. (ADOZONA) Asociación Industriales del Mueble (IDEM) Asociación Nacional de Atención Primaria (ASONAP) Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) Asociación Nacional de Gas Propano (ANG) Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afines, Inc. (ASONAIMCO) Asociación Nacional de Industrias Metalmecánica y Metalúrgicas, Inc. (ASONAMECA) Asociación Nacional De Jóvenes Empresarios (ANJE) Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas, Empresarias y Profesionales, Inc. (ANMEPRO) Asociación Nacional de Rent a Car, INC. (ANDRI) Cámara de Comercio y Producción de la Vega (CCPV) Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, Inc. Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS) Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, INC. (CADOAR) Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON) Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, INC (CODOPYME) Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) Consejo Empresarial por el Desarrollo de San Cristóbal (CEPEDSC) Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Cosmetología (CONAPYMECO) Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Microempresas y Emprendedores de San Cristóbal (COOPEMICRO) Cooperativa de Servicios Múltiples de Comercial Detalle, Pa. y Afines, Inc. (COOPDEPA) Cooperativa de Servicios Múltiples La Económica, Inc. (COOPSEMECO) Cooperativa Empresarial Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional (FEM) Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCÁMARAS) Federación Nacional de Comerciantes Detallistas, Inc. (FENACODEP) Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD) Organización Nacional de Empresas Comerciales, INC. (ONEC) Representantes - Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS) Unión de Asociaciones de Caficultores del Norte, Inc. (UNACAFEN) Unión de Pequeños Industriales de la Harina, Inc. (UMPIH) Unión Nacional de los Supermercados Económicos (UNASE) Unión Nacional de Suplidores Alimentos Escolar (UNSAE)