Confenagro pide que reforma laboral tome en cuenta realidad del sector agropecuario

Confenagro dice que los productores agropecuarios operan bajo condiciones complejas. ( FUENTE EXTERNA )

La La Confederación Nacional de Productores Agropuecuarios (Confenagro) consideró este jueves que en la reforma laboral que se discute en el país debe contemplar las condiciones particulares del sector agropecuario dominicano.

La pieza fue aprobada por los diputados a uninimidad y ahora va al Senado.

La entidad explicó -en una nota de prensa- que las actividades agrícolas y pecuarias dependen en gran medida del empleo temporal y por cosecha, lo que genera dinámicas laborales diferentes a las de otros sectores económicos.

Asimismo, señaló que el campo enfrenta una alta informalidad histórica, provocada en muchos casos por la falta de mecanismos adaptados a la realidad rural.

Confenagro indicó, además, que los productores agropecuarios operan bajo condiciones complejas, marcadas por la dependencia climática, los altos costos de producción, las limitaciones tecnológicas y la baja mecanización en distintas zonas del país.

A esto se suma, según el gremio, la creciente dificultad para encontrar mano de obra disponible para las labores esenciales de producción.

En ese sentido, la organización sostuvo que cualquier modificación al Código Laboral debe procurar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad económica de la producción nacional.

"El país necesita una legislación moderna que incentive la formalización, fortalezca el empleo rural y reconozca las particularidades del trabajo en el campo", expresó la entidad mediante un comunicado.

La organización reiteró su disposición al diálogo y al consenso para alcanzar soluciones que permitan garantizar derechos laborales, productividad y soberanía alimentaria en la República Dominicana.