Ocho de cada 10 puestos de trabajo se generaron en la informalidad

El mercado de trabajo dominicano tuvo luces y sombras durante el último año: si bien la cantidad de nuevos ocupados aumentó en un 2.3 %, más de ocho de cada 10 personas lo hizo en condiciones de la informalidad.

Aunque la economía generó 118,631 nuevos ocupados entre enero y marzo de 2026, en comparación con igual período del año pasado, 98,127 de esos puestos de trabajo, equivalente a un 82.7 %, fueron informales y los restantes 20,504 formales (17.3 %).

Los datos están contenidos en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (Encft), elaborada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en la cual se observa un aumento en la tasa de informalidad de 0.7 puntos porcentuales en el último año, al pasar de 53.4 % en enero-marzo de 2025 a un 54.1 % en el primer trimestre de este año.

Sin embargo, el BCRD destaca que la proporción de empleo informal en la economía permanece similar al promedio de 2025 y continúa por debajo del promedio histórico de 56.7 %, registrado en la serie de la Encft desde 2014.

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La cifra implica que en la economía dominicana la masa laboral ocupada en puestos informales asciende a 2,832,783 de trabajadores y los formales alcanzan los 2,403,395, sumando entre ambos 5,236,178 asalariados.

La informalidad implica que trabajadores y sus dependientes no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social, como el seguro de salud o contribución para el retiro laboral. Además, para las empresas puede suponer operar con bajos niveles de productividad y limitadas capacidades de expansión.

También, la problemática de la informalidad conlleva para el Estado una menor capacidad recaudatoria, según explica la Organización Internacional del Trabajo.

Composición

El documento del Banco Central precisa que, desde el punto de vista demográfico, la composición de los 5,236,178 ocupados se distribuye en 56.1 % hombres y 43.9 % mujeres.

Cabe destacar que el empleo femenino ha ganado participación en los últimos 12 meses, explicando en mayor medida la generación de nuevos puestos de trabajo con 157,078 ocupadas adicionales en dicho período, resaltó la institución.

Tasas de desempleo

En cuanto a los indicadores de desempleo o subutilización de la fuerza de trabajo, la tasa de desocupación abierta (SU1), es decir, el porcentaje de personas desocupadas que se encuentran buscando activamente empleo como proporción de la fuerza laboral, se ubicó en 5.0 % entre enero y marzo de 2026, ligeramente superior al 4.9 % registrado en igual período del año pasado.

En tanto, la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo (SU3), indicador equivalente a la anteriormente denominada tasa de desocupación ampliada, que incorpora tanto a las personas desocupadas que se encuentran buscando activamente empleo y aquellas disponibles para trabajar, aunque no estén buscando, se situó en 8.8 % en enero-marzo de 2026, mostrando una disminución de 0.5 puntos porcentuales en comparación con el 9.3 % registrado en el mismo período del año anterior.