Crece la participación femenina en el sector transporte y almacenamiento

El sector transporte y almacenamiento en la República Dominicana es ampliamente dominado por los hombres. Sin embargo, la participación femenina dentro de esa actividad se ha estado expandiendo, presumiblemente en el área de profesionales y técnicos.

Las empresas formales del sector, que abarca las actividades de transporte de pasajeros y de carga; regular o no regular; por ferrocarril, carretera, vía acuática y aérea, empleaban 52,378 personas al cierre de 2024, una cifra que implicó un incremento de un 2.1 % con relación al año anterior. De esa cantidad de trabajadores, el 71.9 % eran masculinos (37,679) y el restante 28.1 % mujeres (14,699).

El dato está contenido en la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2025 para ese sector, correspondiente a los años fiscales 2023 y 2024, en la cual se refleja un aumento de 0.9 puntos porcentuales de la participación femenina en esa actividad durante el período citado, equivalente a 772 empleadas adicionales.

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De las nuevas 1,100 posiciones de trabajo generadas por esa actividad entre 2023 y 2024, el 70.1 % fueron ocupadas por mujeres, según el documento que elabora la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

En el informe, que se sustenta con información recopilada de empresas formales con 16 o más empleados, se establece que en las compañías de transporte y almacenamiento predominan los obreros, operarios y afines, seguidos por profesionales y técnicos y, en menor proporción, el personal de dirección y gestión, patrón que se mantiene estable entre ambos años.

Aunque la ENAE no establece las áreas que están ocupando las mujeres dentro del sector, presumiblemente las féminas estarían siendo contratadas en posiciones de "obreros, operarios y afines" y la de "profesionales y técnicos", que fueron dos de las tres categorías en las que el empleo creció.

Los puestos de obreros, operarios y afines dentro de la actividad registraron un aumento absoluto de 575 contratados entre 2023 y 2024, mientras que los de profesionales y técnicos se incrementaron en 526.

Sueldos

A pesar de que el análisis destaca la importancia transversal del transporte y almacenamiento para el resto de las actividades productivas del país, al facilitar la movilidad de personas y mercancías, el personal ocupado por el sector devengaba al cierre de 2024 un salario inferior al promedio nacional.

El salario promedio mensual del sector en 2024 alcanzó los 28,869.70 pesos, período en el cual el sueldo nacional promedió los 35,588 pesos.