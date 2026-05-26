Empresarios plantean en Ceapi liderazgo con enfoque social e inclusivo

Juan Tomás Díaz y Ana Botella tras conversar de liderazgo en el Congreso Ceapi. ( FUENTE EXTERNA )

El empresario dominicano Juan Tomás Díaz, presidente del Grupo Haina, y Ana Botella, presidenta de Fundación Integra y exalcaldesa de Madrid, coincidieron en la necesidad de impulsar un liderazgo empresarial más humano, inclusivo y comprometido con la transformación social, durante la Jornada de Impacto Social del IX Congreso Iberoamericano Ceapi.

Durante el conversatorio, ambos sostuvieron que las empresas modernas no pueden limitarse únicamente a generar resultados económicos, sino que también deben convertirse en plataformas capaces de crear oportunidades, inclusión y bienestar para las comunidades más vulnerables.

Díaz, también presidente de Fundación Integra RD y de Save the Children República Dominicana, explicó que desde hace más de 14 años impulsa iniciativas enfocadas en protección infantil, inclusión laboral, educación, sostenibilidad y desarrollo comunitario.

El empresario afirmó que ese compromiso social no ha limitado el crecimiento de sus empresas, sino que se ha convertido en una motivación para continuar expandiendo proyectos. Indicó que ha desarrollado más de ocho empresas que generan alrededor de 1,600 empleos directos.

Protección infantil y programas comunitarios

Entre los principales resultados presentados, destacó que más de 11,000 niños y niñas han sido beneficiados en 2025 a través de programas sociales impulsados por Save the Children República Dominicana.

También resaltó las iniciativas orientadas a eliminar el matrimonio infantil en el país y la creación del sello "Libre de Trabajo Infantil", desarrollado junto al Ministerio de Trabajo.

Díaz informó además que en Pedernales impulsan el primer programa turístico de prevención de explotación sexual infantil del país, iniciativa que supera una inversión de un millón de euros y busca fortalecer la protección de la niñez en esa zona turística.

El empresario mencionó igualmente la instalación de aulas de música y arte en escuelas públicas de comunidades vulnerables, como parte de los proyectos educativos y sociales que promueve en distintas comunidades vulnerables del país.

Inclusión laboral y prevención del embarazo adolescente

En materia de inclusión laboral, resaltó el trabajo realizado desde Fundación Integra RD para promover la inserción de personas con discapacidad cognitiva y física. Señaló que ya fueron integradas 39 personas en procesos de empleabilidad mediante alianzas con empresas privadas.

Durante su intervención, sostuvo que la inclusión no debe quedarse únicamente en el discurso y lamentó que disposiciones de la Ley 5-13 sobre Discapacidad todavía no se apliquen plenamente en República Dominicana.

Díaz también abordó la problemática del embarazo adolescente y señaló que cada año se registran más de 16,000 casos de niñas y adolescentes embarazadas en el país. Frente a esta realidad, explicó que el programa "Yo Me Respeto", desarrollado en Haina, ha mantenido durante ocho años consecutivos cero casos de embarazo entre las menores participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/juan-tomas-diaz-en-ceapi-11d035ee.jpeg Juan Tomás Díaz disertó sobre liderazo en el Congreso Ceapi. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, destacó proyectos medioambientales impulsados junto a comunidades rurales, entre ellos programas de acceso a gas propano para familias de escasos recursos, con el objetivo de reducir la deforestación.

El empresario presentó además un proyecto patrocinado por la Embajada Británica enfocado en la protección y formación de la niñez frente al uso de medios digitales. Explicó que para esta iniciativa fueron contratados 60 especialistas que elaboraron una guía educativa dirigida a docentes y padres sobre el uso responsable de plataformas digitales y tecnología.

Creación de oportunidades laborales

Por su parte, Ana Botella destacó la importancia de crear oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad y promover modelos empresariales centrados en la inclusión social y la dignidad humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/ana-botella-en-ceapi-a224862c.jpeg Ana Botella, presidenta de Fundación Integra y exalcaldesa de Madrid, participó en el Congreso Ceapi. (FUENTE EXTERNA)

"El trabajo ayuda a conformar personas libres y ayuda a personas que han salido de la cárcel, la droga, la violencia o la calle a recuperar su vida y su sentido de dignidad", expresó.

Botella agradeció además el apoyo de las empresas y valoró que el modelo de inclusión laboral desarrollado durante 25 años en España haya servido de inspiración para iniciativas similares en República Dominicana a través de Fundación Integra RD.

Finalmente, Juan Tomás Díaz felicitó a la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, por el éxito de la novena edición del congreso celebrada en Ciudad de México y destacó la importancia de fortalecer espacios de integración empresarial y social en Iberoamérica.