La Sipen estudia reducir de 25 a 15 años las cotizaciones para garantizar pensión

El superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres. ( FUENTE EXTERNA )

El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, indicó este miércoles que uno de los principales cambios que se estudian en la reforma al sistema de pensiones dominicano radica en reducir temporalmente de 25 a 15 años el mínimo de cotizaciones requeridas para acceder a una garantía de pensión.

Precisó que esa reducción sería aplicada por 20 años y luego volvería gradualmente al esquema actual de 25 años para preservar la sostenibilidad financiera del sistema.

Según explicó, estudios realizados junto con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social estiman que solo alrededor del 20 % de los afiliados alcanzará los 30 años de cotización para los cuales fue diseñado originalmente el sistema.

"Lo que queremos es que las personas tengan la garantía de que su dinero no se les va a acabar y que su pensión no caerá por debajo de un piso mínimo" Francisco A. Torres. Superintendente de Pensiones “

El superintendente señaló que la meta es garantizar cobertura a más de dos millones de afiliados adicionales y elevar de un 20 % a cerca de un 70 % la proporción de trabajadores que tendrían una garantía de pensión.

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Torres explicó que la propuesta contempla ajustar las pensiones mínimas por inflación cada dos años para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados.

Aseguró que los recursos para financiar esa garantía provendrían del fondo solidario del sistema, el cual actualmente acumula cerca de 100,000 millones de pesos.

El funcionario indicó que uno de los principales problemas del sistema es que la mayoría de los trabajadores dominicanos no logra completar los 25 años mínimos de cotización requeridos actualmente para acceder a una pensión mínima garantizada.

"Las personas entran y salen de la formalidad durante toda su vida laboral y eso dificulta alcanzar las 300 cotizaciones", sostuvo.

Aumento de cotizaciones al sistema de pensiones

Durante un encuentro con periodistas, Torres detalló que el sistema actual se sustenta en cuentas de capitalización individual, organizadas en distintos pilares.

Explicó que el pilar uno corresponde a las cuentas individuales obligatorias, el pilar dos a los planes complementarios y el denominado pilar cero agrupa las pensiones no contributivas financiadas por el Estado para evitar la pobreza en la vejez.

Como parte de la reforma, también se propone aumentar gradualmente las cotizaciones al sistema de pensiones. El aporte total pasaría de 9.97 % a 15.25 % del salario en un período de ocho años.

Detalló que el aporte del trabajador subiría de 2.87 % a aproximadamente 4.43 %, mientras que el del empleador aumentaría de 7.10 % a cerca de 10.82 %.

No obstante, afirmó que el incremento sería paulatino para evitar impactos negativos sobre las empresas y el empleo formal.

"El enfoque no es solo estar en el promedio regional, sino lograr mejores pensiones y mayores garantías", afirmó.

Torres sostuvo que los cambios permitirían elevar las pensiones entre un 25 y un 50 % cuando la reforma esté completamente implementada, e incluso producir mejoras desde el primer año de aplicación, incluyendo a personas ya pensionadas.

El funcionario también explicó que se busca fortalecer los planes complementarios de ahorro previsional para permitir que los trabajadores utilicen parte de esos fondos en objetivos como la compra de una primera vivienda, educación o emergencias.

Indicó que esos planes también servirían para incorporar trabajadores autónomos e informales al sistema mediante aportes voluntarios y seguros de discapacidad y sobrevivencia.

Cambios en la edad de retiro

Sobre la edad de retiro, aclaró que no habría cambios para los actuales 5.4 millones de afiliados al sistema dominicano.

Sin embargo, señaló que el borrador de reforma contempla que las futuras generaciones puedan jubilarse paulatinamente a los 65 años, en línea con la tendencia regional y el aumento en la esperanza de vida.

"Hoy, una persona puede vivir cerca de 30 años después de retirarse, por lo que el sistema debe adaptarse a esa realidad", explicó.

Torres insistió en que la discusión actual busca construir consensos entre el Gobierno, el sector empresarial y los trabajadores antes de enviar una propuesta formal al Congreso Nacional.

"Lo que estamos evaluando es cómo garantizar mejores pensiones, mayor cobertura y sostenibilidad en el tiempo", dijo.